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لحين صدور تشريع.. رئيس الشهر العقاري: اللي هيروح يسجل بكرة هيدفع رسوم القانون الساري

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 01:12 ص
الشهر العقاري
الشهر العقاري
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هاني حسين
قال جمال ياقوت  رئيس مصلحة الشهر العقاري، إن  تسجيل العقارات في الشهر العقاري له جدوى اقتصادية  واجتماعية؛ لتحديد حجم الثروة العقارية في مصر، وحفظ حقوق المواطن.

وأضاف جمال ياقوت في  حواره في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :"   اللي هيروح بكرة يسجل سيكون التسجيل بنفس الرسوم المتعارف عليها في القانون الساري، لحين الانتهاء من صدور تشريع جديد".

وتابع جمال ياقوت :"  لا يمكن حصر العقارات في مصر دون تسجيل الوحدات"، مضيفا:"  الخير قادم فيما يتعلق بقانون الشهر العقاري".

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان، وزير العدل.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول استعراض "تطوير عمل منظومة الشهر العقاري، وجهود الحكومة في هذا الصدد.

اطلع الرئيس على جهود تيسير الإجراءات على المواطنين فيما يتعلق بتسجيل الأملاك، موجهًا في هذا الإطار بتأجيل تطبيق القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، مع قيام الحكومة بإعداد مشروع قانون يحقق ذلك التأجيل. 
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