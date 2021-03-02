ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بعد مباراة تنس.. أحمد حسن مازحا نجوم المنتخب: ننزل بالفيديوهات ولا ربنا حليم ستار؟

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 01:16 ص
صدى البلد
Advertisements
سارة عبد الله

نشر أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، صورة تجمعه بنجوم كرة القدم، عماد متعب وحازم امام وسيد معوض، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

 

وعلق أحمد حسن على الصورة: "ننزل بالفيديوهات يا بسبس ولا ربنا حليم ستار الزوما ومتعب حبيبنا بردو واخوتنا 😃😃"

 

وظهرا معا بعد انتهائهم من مباراة تنس، جمعت نجوم الاهلي والزمالك السابقين، وتفاعل معهم عدد كبير من متابعي السوشيال ميديا.

 

وجاءت أبرز التعليقات كالاتي:

-         احمد حسن ....عماد متعب ....حازم اماااام.....من المغرب نبعث لكم سلام

-         فطاحل الكرة المصرية

-         من اجلكم لعبت كره القدم اساطير مصر️❤️❤️❤️

-         الناس اللي كانت بتخلي افريقيا تنام من المغرب

 

 واسترجع أحمد حسن مؤخرا ذكريات أبطال افريقيا 98، قائلا: "شكرًا لأبطال جيل ٩٨، تمر الأيام وتمضي السنين ويرحل الأحباب ويُصبح الأمس القريب أجمل ذكريات ولكن يبقى التاريخ دائمًا منصفا وشاهِدًا ومَوْثِقًا ومخلدًا لكل النجاحات والإنجازات".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الصعب خداعه.. 8 صفات مذهلة يتميز بها مواليد شهر مارس

غير مؤكدة .. أسعار جديدة لـ BMW تثير غضب رواد السوشيال ميديا

تعرفي على الفوائد الصحية لعمل الدلكة