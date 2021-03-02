بعد مباراة تنس.. أحمد حسن مازحا نجوم المنتخب: ننزل بالفيديوهات ولا ربنا حليم ستار؟

نشر أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، صورة تجمعه بنجوم كرة القدم، عماد متعب وحازم امام وسيد معوض، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق أحمد حسن على الصورة: "ننزل بالفيديوهات يا بسبس ولا ربنا حليم ستار الزوما ومتعب حبيبنا بردو واخوتنا 😃😃"

وظهرا معا بعد انتهائهم من مباراة تنس، جمعت نجوم الاهلي والزمالك السابقين، وتفاعل معهم عدد كبير من متابعي السوشيال ميديا.

وجاءت أبرز التعليقات كالاتي:

- احمد حسن ....عماد متعب ....حازم اماااام.....من المغرب نبعث لكم سلام

- فطاحل الكرة المصرية

- من اجلكم لعبت كره القدم اساطير مصر❤️❤️❤️❤️

- الناس اللي كانت بتخلي افريقيا تنام من المغرب ❤️