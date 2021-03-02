كوبري مشاة مطلب أهالي أسيوط أعلى ترعة الملاح

ناشد أهالى محافظة أسيوط ، في رسالة لخدمة القراء التي يقدمها موقع "صدى البلد"، المسئولين إنشاء كوبرى مشاة أعلى ترعة الملاح ليساهم فى القضاء على المشكلات التي تواجه المواطنين و الحفاظ على سلامة الأهالى وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين .





ويقول الأهالى فى رسالتهم : نطلب إنشاء كوبرى للمشاة أعلى ترعة الملاح بجانب ابراج المهندسين على ترعة الملاح لربط منطقة المعلمين بالسادات والحمراء سيحل مشاكل كثيرة للبسطاء كوبرى مشاه تانى من امام مدخل مدينة الاربعين عند الكمبيوتر على ترعة الملاح حيث انه لايوجد ممر للعبور على الترعة الا كوبرى الشادر وهو بعيد جدا او كمين الاربعين وايضا بعيد جدا .





وناشدوا الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية والإدارة المركزية للري والموارد المائية، بالموافقة على إنشاء كوبرى لعبور المشاة وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ويكون مسلكًا لعبور طلاب المدارس في الذهاب والإياب إلى مدارسهم والعكس ويخدم الصالح العام .





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