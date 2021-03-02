ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

كوبري مشاة مطلب أهالي أسيوط أعلى ترعة الملاح

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 05:01 م
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار
ناشد أهالى محافظة أسيوط ، في رسالة لخدمة القراء التي يقدمها موقع "صدى البلد"، المسئولين إنشاء كوبرى مشاة أعلى ترعة  الملاح  ليساهم فى  القضاء على المشكلات التي تواجه المواطنين و الحفاظ على سلامة الأهالى وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين .

ويقول الأهالى فى رسالتهم : نطلب إنشاء كوبرى للمشاة أعلى ترعة الملاح بجانب ابراج المهندسين على ترعة الملاح لربط منطقة المعلمين بالسادات والحمراء سيحل مشاكل كثيرة للبسطاء كوبرى مشاه تانى من امام مدخل مدينة الاربعين عند الكمبيوتر على ترعة الملاح حيث انه لايوجد ممر للعبور على الترعة الا كوبرى الشادر وهو بعيد جدا او كمين الاربعين وايضا بعيد جدا .

وناشدوا الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية  والإدارة المركزية للري والموارد المائية، بالموافقة على إنشاء كوبرى لعبور المشاة وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ويكون مسلكًا لعبور طلاب المدارس في الذهاب والإياب إلى مدارسهم والعكس ويخدم الصالح العام . 

اقرأ أيضا

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تفريغ ماسورة مياه صرف أعلى كوبرى القناطر التسعة في الشرقية .. شاهد

أهالى منشأة أبو عمر بالشرقية يطالبون بإنشاء كوبري مشاة أعلى ترعة جندل ..صور

أهالي «الصيادين» في الشرقية يستغيثون من تفريغ ماسورة مياه صرف أعلى كوبري القناطر

أهالى أسيوط يناشدون بإنشاء كوبري مشاة أعلى ترعة الملاح

أهالي عزبة جميل بأسيوط يطالبون بردم ترعة وادي الأسيوطي رقم 928.. صور

حفاظا على الأرواح..أهالي كفر الشيخ سليم بطنطا يطالبون باستكمال السور ووضع شادوف على المزلقان..شاهد

ترشيحاتنا

تلامس الـ 3000 .. مدينة عربية تسجل ارتفاعا كبيرا في إصابات كورونا خلال 24 ساعة

إيجابية المسحة الثانية لـ نجلاء بدر.. تعرف على تطورات الحالة الصحية لـ 3 نجوم بعد إصابتهم بـ كورونا

غضب بين جماهير الزمالك.. إحالة أستاذ سؤال وفاة أشرف بن شرقي للتحقيق

شاهد.. كيف تبدو «صاحبة أكبر خدود في العالم» قبل وبعد عمليات التجميل

هل يجوز حضور غسل ميت على غير طهارة ؟.. الإفتاء تجيب

أخبار الرياضة.. نقل رضا عبد العال إلى المستشفى.. الغندور يهاجم ميدو.. وسؤال مثير للجدل عن أشرف بن شرقي في امتحان الحقوق

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاف ستومك.. شقيقة هنا الزاهد بإطلالة جريئة.. شاهد

شاهد.. كيف تبدو «صاحبة أكبر خدود في العالم» قبل وبعد عمليات التجميل

بـ الجلد الأسود .. ميريام فارس بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام