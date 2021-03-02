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رياضة

ترتيب الدورى الإسباني بعد تعادل ريال مدريد وسوسيداد

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 01:29 ص
ريال مدريد وسوسيداد
ريال مدريد وسوسيداد
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عبدالله هشام
تعادل ريال مدريد مع ريال سوسيداد بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة والعشرين لبطولة الدوري الإسباني.

أخطر فرص اللقاء كانت في الشوط الأول وأُهدرت عن طريق ماريانو دياز مهاجم الريال في الدقيقة 22، عندما استلم الكرة في منطقة الجزاء، وسددها بجوار مرمى سوسيداد، لينتهي النصف الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، أحرز بورتو الهدف الأول لـ سوسيداد في الدقيقة 55، بضربة رأسية رائعة.

محاولات ريال مدريد لتعديل النتيجة استمرت حتى استطاع البديل فينسيوس جونيور تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 88.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد ريال مدريد للنقطة 53 في المركز الثالث، ورصيد سوسيداد للنقطة 42 في المركز الخامس.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - رافاييل فاران - ناتشو فيرنانديز - فيرلاند ميندي


خط الوسط: كاسيميرو - لوكا مودريتش - توني كروس -فرانشيسكو إيسكو

خط الهجوم: ماركوس أسينسيو - ماريانو دياز

ترتيب الدورى الاسباني : 
1- اتليتكو مدريد : 58 
2- برشلونة : 53 
3- ريال مدريد : 53 
4- اشبيلية : 48 
5- ريال سوسيداد : 42 
6- ريال بيتيس : 39 
7- فياريال : 37 
8- غرناطة : 33 
9- ليفانتي : 32 
10- اتليتكو بيلباو : 30 
11- سيلتا فيجو : 30
12- اوساسونا : 28 
13- خيتافي : 27 
14- فالنسيا : 27 
15- قادش : 25 
16-ايبار : 22 
17- بلد الوليد : 22 
18- الافيس : 22 
19- التشية : 21 
20- ويسكا : 20 
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