حسن مصطفى عن إيقاف هشام نصر: خرق نظام الفقاعة أكثر من مرة وهذا قرار لجنة مختصة.. فيديو

قال الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، إننا لا يجب أن نربط بين قرار وقف هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، بمصر كدولة ، وهذا لأن البلد شيء ، ووقف مسؤول أيًّا كان من هو ، شيء آ خر . أن





وأضاف حسن مصطفي خلال لقائه في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه "إم بي سي مصر": هشام نصر اخترق النظام أكثر من مرة، وتم إنذاره من قبل الاتحاد الدولي؛ بسبب اختراقاته أكثر من مرة لنظام الفقاعة، لافتا إلى أن الاتحاد يعمل من خلال لجان ومجلس ادارة الاتحاد يعمل به مسؤولين من جميع الجنسيات ويعملون بديمقراطية .



