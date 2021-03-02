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حسن مصطفى عن إيقاف هشام نصر: خرق نظام الفقاعة أكثر من مرة وهذا قرار لجنة مختصة.. فيديو

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 02:32 ص
هشام نصر
هشام نصر
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إبراهيم القادري
قال الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، إننا لا يجب أن نربط بين قرار وقف هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، بمصر كدولة، وهذا لأن البلد شيء، ووقف مسؤول أيًّا كان من هو، شيء آخر.

وأضاف حسن مصطفي خلال لقائه في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه "إم بي سي مصر": هشام نصر اخترق النظام أكثر من مرة، وتم إنذاره من قبل الاتحاد الدولي؛ بسبب اختراقاته أكثر من مرة لنظام الفقاعة، لافتا إلى أن الاتحاد يعمل من خلال لجان ومجلس ادارة الاتحاد يعمل به مسؤولين من جميع  الجنسيات ويعملون بديمقراطية . 

وأوضح حسن مصطفي ، وقف هشام نصر كان بسبب اختراقه " الفقاعة الصحية" اكثر من مرة، وسألته: هل تود ان تكون بالداخل من اللاعبين، أم بالخارج؟، فقال: أريد أن أكون بالداخل، وهذا يعني انه لا يجب أن يخرج من الفقاعة طوال مدة البطولة، ولكنه خرق القواعد 5 مرات، غير الذى لا نعرفه، ومن قرر إيقاف هشام نصر، هو أحد مسؤولي اللجان، وجنسيته ألماني، وهذه لجنة مختصة.
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