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رياضة

الزمالك: الوضع غريب..ورحيل مصطفى محمد ليس سبب العقم التهديفي

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 01:26 ص
الزمالك
الزمالك
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عبدالله هشام
أكد عصام سالم المتحدث الإعلامي لنادى الزمالك عدم قدرة الأندية قيمة مسحات كورونا قبل المباراة وذلك بعد قرار اتحاد الكرة بإلغاء إجرائها علي نفقته . 

وأضاف عصام سالم خلال تصريحات تلفيزيونية : الأندية لاتستطيع اجراء مسحات كورونا في ظل غياب الموارد المالية أتمنى أن يعيد الاتحاد قراره في إلغائها . 

وأكمل : لسنا سعداء بأداء ونتيجة الزمالك أمس أمام وادي دجلة ، على اللاعبين تحمل المسؤولية والعودة للانتصارات للمنافسه علي صدارة جدول الترتيب بعد فقدان عدد كبير من النقاط الفترة الماضية .

وأوضح : المنافسة على البطولات الكبرى لا تتحمل الإخفاق أو التعادلات ، الفرق الكبيرة عليها الحفاظ على النقاط وليس إهدارها ، الوضع غريب في الزمالك ولابد من وقفة لتصحيح الأخطاء ، الزمالك لم يسجل في 3 مباريات والمشكلة ليست في مصطفى محمد 

واختتم المتحدث بإسم نادى الزمالك تصريحاته قائلا : إهدار الفرص السهلة أزمة الزمالك الحالية لابد من علاج الأخطاء الفنية وتصحيح المسار.
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