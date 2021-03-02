عاش أوسا.. الجمهور يشيد بأداء محمد عبد المنصف أمام نادي الزمالك

تصدر اللاعب محمد عبد المنصف، لاعب نادي وادي دجلة، قائمة الأكثر تداولا عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وذلك خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تألقه أمام نادي الزمالك في المباراة التي جمعتهم اليوم.

ودشن عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي هاشتاج "عبد المنصف" مشيدين بأدائه المتميز، خاصة تصديه لركلة الجزاء، التي احتسبت في وقت قاتل لصالح الزمالك.

وتفاعل مع الهاشتاج الكثير من مستخدمي السوشيال ميديا، مشجعين اللاعب المتألق محمد عبد المنصف، واصفينه بالحارس التاريخي.

وقال منصف في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية "أون تايم سبورتس": "كانت مباراة مهمة وكان لا بد أن نحقق نتيجة إيجابية أمام منافس قوي يمتلك لاعبين رائعين، أداء دجلة في المباريات الماضية لم يكن جيدًا، واليوم خرجنا بنقطة أمام الزمالك وسنبني على ذلك".

وتابع: "أديت بشكل جيد أمام الثلاثة الكبار الأهلي والزمالك وبيراميدز، لأنني أحب اللعب في المباريات ذات المستوى المرتفع، وأكون في قمة تركيزي".

وأكمل: "الحارس الكبير يجب أن تجده في مثل هذه المباريات، والحمد لله أثق في نفسي من خلال الخبرات التي جمعتها، والحمد لله لدي ما يكفي من القوة والأداء لأظهر بهذا الشكل، الأمر لا يتعلق بالسن، ليس معنى أن عمري 44 عامًا أن إمكاناتي تتراجع، لكن هذا يزيدني خبرة، كما أنني أتابع المدرسة الألمانية، ولذلك أنا مختلف وأؤدي بشكل جيد".

واستطرد: "أحب التحدي جدًا ولا أقلق على الفريق في الخروج من هذه المرحلة، لن نستسلم وما زال الوقت طويلًا ولدينا طموح كبير، سأبوح بسر التصدي لركلات الجزاء، وهو التوفيق من عند الله، وسبق وتصديت لركلة جزاء أمام الأهلي".

صد ضربة جزاء قصاد الزمالك وصد ضربة جزاء قصاد بيراميدز وعمل 11 تصدى مباشر قدام الاهلي! عبد المنصف السنادي عمل 3 ماتشات إعجازيه pic.twitter.com/oVc2mq3UK4 — هادي خشبه (@Hadykhasba) March 1, 2021

عبد المنصف الحقيقه احسن حارس موجود بعد الشناوي وبيعمل الحاجات بتاعة الحضري اللي راح بسببها كأس العالم مع مصر ف مفيش مبرر انه ميروحش المنتخب بس ايًا كان السبب اللي هيكون سبب غيابه عن المنتخب ف المدرب مش مطالب يفسر هو لسه مخترش حارس عنده ٤٤ سنه — #Mo'men (@momen885) March 1, 2021

ده مش محمد عبد المنصف لأ استني كده امسح النظارة #عاش_اوسه pic.twitter.com/FACxhgo44p — Abdullah Mahmoud (@Abdulla_M_LOTFY) March 1, 2021

محمد عبد المنصف كان يستاهل يكون ف الإسكواد بتاع المنتخب يعني صد ضربة جزاء ف وقت قاتل و ٤٤ سنة وشغال ع نفسه وقدر يطلع قدام الأهلي والزمالك كلين شيت دا بعيدًا عن أنه الأخير ف الجدول وقدامه دفاع شوارع — عاصم || ASEM (@AsemElsebaii) March 1, 2021

شابوه عبد المنصف محدش يقدر يلومه انه قدي الواجب بتاعه انه يحرس عرين نادي وادي الدجله الي نلومه لعبيتنا وعلامات الاستفهام الي لعيبه الزمالك بقت فيها وعدم استغلال كميه الفرص الي بتجيلهم ؟؟؟احترموا عبد المنصف وزوجته فانه كان حارس نادينا #لقاء_الخميسي pic.twitter.com/e3TfvhaLpb — Khaled Salama🦊🇦🇹 (@ksalama141) March 1, 2021

عبد المنصف كابتن من كابتن نادي الزمالك وكل الاحترام والتقدير له 💪 وأدائه رائع اليوم👌 تألقة اليوم اسعدني لكن احزنني الخسارة وتخازل لاعيبة الزمالك لعيبة 🤧 — 🇦🇹🇪🇬Sayed maqbool (@sayed_maqbool5) March 1, 2021