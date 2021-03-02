12 سرًّا وراء نجاح الكيكة الإسفنجية

كثير منا يعاني مشاكل هبوط الكيكة الإسفنجية، ولذلك نستبعد تحضيرها في البيت، لذلك نقدم لكِ أهم 12 نصيحة من الشيف أميرة شنب لنجاح الإسبونج كيك فيما يلي:

1-عند فصل البيض لابد من كسر كل بيضة على حدة، ووضع الصفار في بولة منفصلة عن بولة العجن، ثم البياض فقط في البولة الأساسية للعجن، وذلك لضمان عدم وقوع بيضة فاسدة على البيض السليم وإفساده.



2-لاتجعلي نقطة من الصفار تقع على البياض لأن ذلك يجعل عملية الخفق غير ناجحة.



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3-عند وضع البيضة الثامنة والتاسعة، نضعهم كاملتين من غير فصل مع الصفار وليس البياض فهذا يساعد في عملية الخفق ويساعد أيضًا في الحصول على هشاشة الكيكة وعلوها.



4-رشة الملح تساعد على عدم فصل بياض البيض عند خفقه.



5-لا بد أن يكون المضرب والبولة نظيفين من أي زيوت.



6-هام جدا وضع السكر مع خفق الصفار في وقت واحد.



7-الفانيليا الغامقة السائلة تقضي على رائحة البيض نهائيًا في الكيكة.



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8-الزيت يساعد على أن تكون الكيكة طرية.



9-عند تقليب البياض مع الصفار بعد خفقه يجب تقلبيه في اتجاه واحد من الأسفل إلى الأعلى ببطئ حتى لا يخرج الهواء وتهبط الكيكة.



10-يفضل نخل الدقيق لكي تصبح كل المكونات ناعمة وعند وضع الخليط في القالب أدهني القالب بقليل من الزيت، أو ضعي ورقة زبدة، وينصح بقسم الخليط في قالبين لأن ذلك يساعد على التسوية الأفضل وعدم هبوط الكيكة أو علوها من الوسط وهبوطها من الأطراف أو العكس.



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11-ضعي الكيكة على درجة حرارة 180 ويفضل أن يكون الفرن به مروحة لتوزيع الهواء بشكل أفضل.



12-عدم خروج الصينية من الفرن بعد التسوية مباشرة، وتركها في الفرن 10 دقائق على الأقل.