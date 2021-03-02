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فن

إسعاد يونس تعزي أسرة الراحلة أحلام الجريتلي

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 01:43 ص
صدى البلد
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سارة عبد الله

نعت الفنانة إسعاد يونس، الراحلة أحلام الجريتلي، التي توفيت عن عمر يناهز الـ70 عاما، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

 

وشاركت إسعاد يونس، صورة لها، وعلقت عليها: " اتقدم بخالص العزاء لأسرة السيدة أحلام الجريتلي، الفنانة القديرة التي غادرت عالمنا إلي رحاب المولي عز و جل 😢".

 

وأقيمت الجنازة من منزل العائلة بالعباسية أمس الاثنين بعد صلاة الظهر، وشهدت الجنازة غيابا تاما للنجوم في وداع الفنانة القديرة، في ظل حضور الأهل والأصدقاء لإلقاء نظرة الوداع على جثمان الراحلة قبل أن يواري جسدها التراب.  

 

وحرصت نقابة المهن التمثيلية على نعى الراحلة، وكتبت عبر صفحتها بموقع فيسبوك "رحم الله الفقيدة والهم اهلها وجمهورها الصبر والسلوان".  

 

أحلام الجريتلي ممثلة مصرية من أصول شركسية، شاركت في الكثير من المسلسلات، ومنها "من أطلق الرصاص على هند علام، السندريلا، الفتوة، البرنس" وغيرها، وآخر أعمالها مسلسل "اللعبة 2" مع هشام ماجد وشيكو".

  

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