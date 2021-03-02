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أخبار العالم

رسالة إسرائيلية عاجلة إلى بايدن حول الاتفاق النووي مع إيران

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 01:45 ص
جو بايدن
جو بايدن
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قسم الخارجي
وجه مجموعة من المسئولين السابقين في إسرائيل، رسالة عاجلة، إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، بشأن الاتفاق النووي مع إيران. 

وحذرت الرسالة، التي وقعها 2000 مسؤول عسكري ومخابراتي إسرائيلي سابق، الرئيس الأمريكي، من العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران. 

وقالت الرسالة إن عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي مع إيران؛ يعتبر تهديد وجودي لإسرائيل. 

وأضافت أن العودة إلى الاتفاق النووي ستفتح الباب أمام سباق تسليح نووي كبير للغاية في المنطقة. 

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الاثنين، أنها ما زالت مستعدة للجلوس مع إيران على طاولة المفاوضات للوصول إلى حل بشأن الاتفاق النووي الإيراني.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في مؤتمر صحفي: "أوضحنا بشكل لا لبس فيه استعدادنا للحوار مع إيران في إطار مسار 1+5".

وأضاف: "عرضنا للحوار المباشر مع إيران لا يزال مطروحا على الطاولة رغم الرفض الإيراني".

وأكد "برايس" التزام الولايات المتحدة التام والدائم بمنع إيران من الحصول على السلاح النووي.
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