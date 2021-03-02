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فيديو جراف

فيديوجراف.. استجابة للمواطنين.. الرئيس السيسي يأمر بتأجيل قانون الشهر العقاري

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 09:56 ص
صدى البلد
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منار شعبان
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل.

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واطلع الرئيس على جهود تيسير الإجراءات على المواطنين فيما يتعلق بتسجيل الأملاك، موجهًا في هذا الإطار بتأجيل تطبيق القانون رقم 186 لسنة 2020 الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، مع قيام الحكومة بإعداد مشروع قانون يحقق ذلك التأجيل.

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول قرار الرئيس السيسي بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري الجديد من خلال الفيديوجراف التالي.
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