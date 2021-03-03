فيديوجراف.. نجوم أنهوا حياتهم بأيديهم رغم الوصول لقمة النجاح

لم تكن حياة المشاهير كما يتخيلها جمهورهم، مليئة بالسعادة والبهجة ، فرغم النجاح والشهرة التي يصلون إليها؛ إلا أنهم يتعرضون لأزمات تؤدي بهم إلى حالات اكتئاب شديد؛ مما قد يضطرهم في بعض الأحيان إلى إنهاء حياتهم بأنفسهم ويقدمون على الانتحار.









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وأقدم عدد من نجوم هوليوود على الانتحار بعد دخولهم في حالة اكتئاب استمرت لفترة طويلة ولم يستطيعوا أن يخرجون منها رغم الشهرة النجومية التي وصلوا إليها فانتهت حياتهم بطريقة مأساوية.









ونستعرض المزيد من التفاصيل عن مشاهير انتحروا رغم وصولهم إلى قمة النجومية من خلال الفيديوجراف التالي.