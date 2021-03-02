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فن

أغلى ما في حياتي.. ميرهان حسين تهنئ والدها بعيد ميلاده

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 02:30 ص
صدى البلد
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سارة عبد الله

احتفلت الفنانة ميرهان حسين، بمناسبة عيد ميلاده والدها، وحرصت على تقديم تهنئة خاصة له، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

 

ونشرت ميرهان حسين صورة لوالدها، وعلقت عليها: " كل سنة وأنت طيب يا باشمهندس.. كل سنة وانت بصحة وبخير".

 

وأضافت: " ربنا يخليك ليا يا بابا يا ضهري و سندي و اغلى ما في حياتي، و يخليك لينا، احنا من غيرك ولا حاجة، بحبك"

 

وشاركت مجموعة صور تجمعها بوالدها، من احتفال منزلي يجمع العائلة، وتألقت بفستان باللون الأحمر، مع إطلالة طبيعية بدون ميك اب.


وتصدرت مؤخرا الفنانة ميريهان حسين التريند على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب اطلالاتها الجريئة والفاتنة، ويصفها الكثيرون بلقب "كيم كارديشان الغلابة".

 

يذكر أن أحدث أعمال ميريهان حسين مسلسل ختم النمر" تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجي، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميرهان حسين، إسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدي الشامي، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب.

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