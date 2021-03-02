تقدم الشيف زينب مصطفى طريقة عمل أرز بالكبد والقوانص بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي ومفيد.

مقادير أرز بالكبد والقوانص

1 كيلو أرز بسمتي طويل الحبة

نصف كيلو كبد وقوانص

بصلة كبيرة ومفرومة

1 ملعقة كبيرة ثوم مفروم

ملح

زنجبيل بودرة

كركم

بابريكا

هريسة

شطة

زيت نباتي

بقدونس مفروم

1 ملعقة صغيرة خل

2 ثمرة فلفل احمر رومي

2 حبة طماطم مكعبات صغيرة بدون قشر

زعفران بودرة

ماء مغلي

طريقة تحضير أرز بالكبد والقوانص

* يشوح البصل والثوم في الزيت ويشوحوا جيدا

* ثم يضاف مكعبات الطماطم ثم يضاف الفلفل الأحمر ويقلبوا جيدا

* ثم تضاف الكبد والقوانص ويشوحوا جيدا ثم الهريسة

* ثم يضاف البقدونس ويقلبوا جيدا ثم الكركم والبابريكا ثم يضاف الزنجبيل

* ثم وضع بودرة زعفران والخل ثم الأرز ثم الماء المغلي

* يقلب جيدا ويترك حتى تمام النضج ويقدم مع صوص الكبد والقوانص.