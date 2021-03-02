تقدم الشيف زينب مصطفى طريقة عمل أرز بالكبد والقوانص بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي ومفيد.
مقادير أرز بالكبد والقوانص
1 كيلو أرز بسمتي طويل الحبة
نصف كيلو كبد وقوانص
بصلة كبيرة ومفرومة
1 ملعقة كبيرة ثوم مفروم
ملح
زنجبيل بودرة
كركم
بابريكا
هريسة
شطة
زيت نباتي
بقدونس مفروم
1 ملعقة صغيرة خل
2 ثمرة فلفل احمر رومي
2 حبة طماطم مكعبات صغيرة بدون قشر
زعفران بودرة
ماء مغلي
طريقة تحضير أرز بالكبد والقوانص
* يشوح البصل والثوم في الزيت ويشوحوا جيدا
* ثم يضاف مكعبات الطماطم ثم يضاف الفلفل الأحمر ويقلبوا جيدا
* ثم تضاف الكبد والقوانص ويشوحوا جيدا ثم الهريسة
* ثم يضاف البقدونس ويقلبوا جيدا ثم الكركم والبابريكا ثم يضاف الزنجبيل
* ثم وضع بودرة زعفران والخل ثم الأرز ثم الماء المغلي
* يقلب جيدا ويترك حتى تمام النضج ويقدم مع صوص الكبد والقوانص.