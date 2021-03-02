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طريقة عمل أرز بالكبد والقوانص

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 03:00 ص
طريقة عمل أرز بالكبد
طريقة عمل أرز بالكبد والقوانص
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أسماء عبد الحفيظ

تقدم الشيف زينب مصطفى طريقة عمل أرز بالكبد والقوانص بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي ومفيد.

مقادير أرز بالكبد والقوانص

1 كيلو أرز بسمتي طويل الحبة
نصف كيلو كبد وقوانص
بصلة  كبيرة ومفرومة
1 ملعقة كبيرة ثوم مفروم
ملح
زنجبيل بودرة
كركم
بابريكا
هريسة
شطة
زيت نباتي
بقدونس مفروم
1 ملعقة صغيرة خل
2 ثمرة فلفل احمر رومي
2 حبة طماطم  مكعبات صغيرة بدون قشر
زعفران بودرة
ماء مغلي

طريقة تحضير أرز بالكبد والقوانص

* يشوح البصل والثوم في الزيت ويشوحوا جيدا

* ثم يضاف مكعبات الطماطم ثم يضاف الفلفل الأحمر ويقلبوا جيدا

* ثم تضاف الكبد والقوانص ويشوحوا جيدا ثم الهريسة

* ثم يضاف البقدونس ويقلبوا جيدا ثم الكركم والبابريكا ثم يضاف الزنجبيل

* ثم وضع بودرة زعفران والخل ثم الأرز ثم الماء المغلي

* يقلب جيدا ويترك حتى تمام النضج ويقدم مع صوص الكبد والقوانص.

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