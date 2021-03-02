الدورى الإنجليزي.. مانشستر سيتي يسعى للابتعاد بالصدارة أمام ولفرهامبتون

يستضيف فريق مانشستر سيتي، منافسه ولفرهامبتون، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساء، على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدورى الانجليزي الممتاز " البريميرليج" .

ويسعي فريق مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا لمواصلة سجل الانتصارات وصدارة جدول ترتيب الدوري الانجليزي لنزع اللقب الذي حققه ليفربول الموسم الماضي .





علي جانب اخر يحاول فريق ولفرهامبتون لتحسين مركزه في جدول ترتيب الدوري الانجليزي وتعويض نزيف النقاط الذي لاحقه منذ بداية الموسم .





ويحتل فريق مانشستر سيتي المركز الاول في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 62 نقطة، بينما جاء فريق ولفرهامبتون في المركز الثاني عشر برصيد 34 نقطة .