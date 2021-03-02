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رياضة

الدورى الإنجليزي.. مانشستر سيتي يسعى للابتعاد بالصدارة أمام ولفرهامبتون

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 05:24 ص
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
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عبدالله هشام
يستضيف فريق مانشستر سيتي، منافسه ولفرهامبتون، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساء، على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدورى الانجليزي الممتاز " البريميرليج" . 
ويسعي فريق مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا لمواصلة سجل الانتصارات وصدارة جدول ترتيب الدوري الانجليزي لنزع اللقب الذي حققه ليفربول الموسم الماضي . 

علي جانب اخر يحاول فريق ولفرهامبتون لتحسين مركزه في جدول ترتيب الدوري الانجليزي وتعويض نزيف النقاط الذي لاحقه منذ بداية الموسم . 

ويحتل فريق مانشستر سيتي المركز الاول في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 62 نقطة، بينما جاء فريق ولفرهامبتون في المركز الثاني عشر برصيد 34 نقطة .
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