موعد مباراة مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون والقنوات الناقلة

يستضيف فريق مانشستر سيتي منافسه ولفرهامبتون اليوم الثلاثاء علي ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من بطولة الدورى الانجليزي الممتاز " البريميرليج" .





وتقام مباراة مانشستر سيتي ضد ولفرهامبتون في تمام الساعة العاشرة مساء ، وتذاع عبر قناة beIN SPORT HD 2





ويسعي فريق مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا لمواصلة سجل الانتصارات وصدارة جدول ترتيب الدوري الانجليزي لنزع اللقب الذي حققه ليفربول الموسم الماضي .





علي جانب آخر يحاول فريق ولفرهامبتون لتحسين مركزه في جدول ترتيب الدوري الانجليزي وتعويض نزيف النقاط الذي لاحقه منذ بداية الموسم .





ويحتل فريق مانشستر سيتي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 62 نقطة بينما جاء فريق ولفرهامبتون في المركز الثاني عشر برصيد 34 نقطة .