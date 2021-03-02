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رياضة

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 06:26 ص
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
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عبدالله هشام
يستضيف فريق مانشستر سيتي، منافسه وولفرهامبتون، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساء علي ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من بطولة الدورى الانجليزي الممتاز " البريميرليج" . 

ويسعي فريق مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا لمواصلة سجل الانتصارات وصدارة جدول ترتيب الدوري الانجليزي لنزع اللقب الذي حققه ليفربول الموسم الماضي . 

ومن الكتوقع ان يبدأ مانشستر سيتي المباراة بتشكيل كالتالي : 

حراسة المرمى : إيدرسون 

الدفاع : روبن دياز - جون ستونز - زينتشينكو - كانسيلو

الوسط : جوندوجان - رودريجو - دي بروين

الهجوم : فودين - بيرناردو سيلفا - رحيم ستيرلينج

ويحاول فريق ولفرهامبتون لتحسين مركزه في جدول ترتيب الدوري الانجليزي وتعويض نزيف النقاط الذي لاحقه منذ بداية الموسم . 

ويحتل فريق مانشستر سيتي المركز الاول في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 62 نقطة بينما جاء فريق ولفرهامبتون في المركز الثاني عشر برصيد 34 نقطة .
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