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رياضة

صحفي تونسي: الجماهير تترقب مباراة الزمالك والترجي في دوري الأبطال

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 07:32 ص
الزمالك
الزمالك
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عبدالله هشام
قال  فهمي البرهومي، صحفي وإعلامي تونسي، إن مباراة الزمالك أمام الترجي التونسي في دورى أبطال أفريقيا، مهمة للغاية بالنسبة للجماهير، مشيرا إلى أن الفوز هو هدف الفريق التونسي .

وأضاف الإعلامي التونسي خلال تصريحات تليفزيونية : معين الشعباني مدرب الترجي التونسي مهتم جدا بمواجهة الزمالك ، ويعمل علي تحقيق الفوز، رغم ما يشهده الفريق من تغييرات في تشكيلته خلال الفترة الحالية.

وأكمل : ما يجعل اللقاء صعبا على الفريقين؛ هو المواجهات السابقة بينهما، والتى تتسم بالقوة والشراسة، كما ان الصراع في المجموعة علي مراكز التأهل قوي للغاية.

وأوضح : حمدي النقاز أحد أهم اللاعبين، رغم أنه لم يظهر بالمستوى المطلوب في آخر مباراتين مع الترجي ، وأنيس البدري لاعب الترجي التونسي كان قريبا من الانتقال للدوري المصري.
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