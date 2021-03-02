صحفي تونسي: الجماهير تترقب مباراة الزمالك والترجي في دوري الأبطال

قال فهمي البرهومي، صحفي وإعلامي تونسي، إن مباراة الزمالك أمام الترجي التونسي في دورى أبطال أفريقيا، مهمة للغاية بالنسبة للجماهير، مشيرا إلى أن الفوز هو هدف الفريق التونسي .





وأضاف الإعلامي التونسي خلال تصريحات تليفزيونية : معين الشعباني مدرب الترجي التونسي مهتم جدا بمواجهة الزمالك ، ويعمل علي تحقيق الفوز، رغم ما يشهده الفريق من تغييرات في تشكيلته خلال الفترة الحالية.





وأكمل : ما يجعل اللقاء صعبا على الفريقين؛ هو المواجهات السابقة بينهما، والتى تتسم بالقوة والشراسة، كما ان الصراع في المجموعة علي مراكز التأهل قوي للغاية.



