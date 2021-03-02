سوق عيد الربيع الصيني.. إقبال على شراء المنتجات الغذائية الصحية والأجهزة الذكية

يعتبر عيد الربيع أشهر وأكبر عيد تقليدي في الصين، مثل عيد الفطر وعيد الأضحى في الدول العربية، وعادة يحب المواطنون الصينيون شراء أنواع البضائع احتفالا بالعيد مثل الملابس والأحذية الجديدة.









وتماشيا مع الارتفاع المستمر لمستوى معيشة الشعب الصيني، أصبحت الأطعمة اللذيذة من كل أنحاء البلاد مثل التمر من منطقة شينجيانج وكعك الزهور من مقاطعة يونان، وكذلك الفواكه المجففة من الولايات المتحدة، والحلويات من روسيا وغيرها من كل أرجاء العالم، جزءا مهما على مائدة عيد الربيع لكل أسرة، مما يضفي أجواء احتفالية على العيد.







وبحسب شرح الإعلامية صينية فيحاء وانغ، باتت المنتجات الغذائية الصحية والمنتجات الإلكترونية الذكية نقطة ساخنة جديدة في سوق الاستهلاك خلال عيد الربيع، مما يعكس التغييرات في مفاهيم الاستهلاك الصيني.





وقالت سيدة تدعى ليو تشينج تشينج، تعيش في بكين لمدة عشر سنوات بعد تخرجها في الجامعة، في حديثها مع "فيحاء"، إنها تكون مشغولة للغاية في العمل كل يوم طيلة العام، وليس لديها وقت للعودة إلى مسقط رأسها إلا خلال عطلة عيد الربيع.







وأوضحت فيحاء أنه قبل عيد الربيع لعام 2021، اشترت السيدة "ليو"، الكثير من المنتجات الغذائية الصحية لأخذها لوالديها عندما تعود إلى مسقط رأسها للاحتفال بالعيد مع أفراد أسرتها.









وقالت "ليو"، خلال لقائها مع "فيحاء"، إن والديها في السبعينيات من العمر ولديهما العديد من أمراض الشيخوخة، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري وهشاشة العظام.









وتعتقد أن المنتجات الغذائية الصحية رغم أنها ليست أدوية ولا يمكنها أداء دور في علاج الأمراض، إلا أن بإمكانها المساعدة في العلاج وتحسين المناعة، خاصة في ظل وباء فيروس كورونا المستجد الذي يجتاح العالم الآن، قبل ظهور اللقاحات الفعالة، وبالإضافة إلى الحفاظ على عادات النظافة الجيدة، فإن تحسين المناعة هو أفضل طريقة للوقاية منه.





ومثلما قالت ليو تشينج تشينج، أشارت "فيحاء" إلى أنه منذ ظهور وباء فيروس كورونا المستجد، تضاعفت طلبات المبيعات للمنتجات الغذائية الصحية على منصات التجارة الإلكترونية بسرعة.





وبحسب الإعلامية الصينية، ففي عام 2020، زادت طلبات المبيعات للمنتجات الغذائية الصحية على منصة التجارة الإلكترونية "جينغ دونغ" بنسبة أكثر من 260٪ على أساس سنوي.





ووفقًا لحديث تسن تشيوه، نائب عميد معهد البيانات الضخمة لمنصة التجارة الإلكترونية "جينغ دونغ"، مع الإعلامية" فيحاء"، فإن مجموعات المستهلكين الشباب هم الآن القوة الرئيسية في التسوق عبر الإنترنت، فهم معتادون على شراء المنتجات الغذائية الصحية المستوردة مثل أقراص الكالسيوم والفيتامينات والعسل من خلال منصات التجارة الإلكترونية.











وقبل عيد الربيع، لا تحظى المنتجات الغذائية الصحية وحدها بشعبية، ولكن المنتجات الذكية ومنتجات الخدمة المنزلية أصبحت أيضًا نقطة ساخنة جديدة للاستهلاك خلال عيد الربيع.





فيما قال وانج بو، المدير العام لشركة "سونينج"، الإعلامية الصينية، إن مبيعات معدات التنظيف زادت بنسبة 500٪ قبل العيد، كما زادت مبيعات أجهزة التنظيف الكهربائية المنزلية بنسبة 400٪، وحتى في مدن الدرجة الثالثة وما دونها، حقق حجم الطلب على خدمات إعادة تدوير الأجهزة المنزلية نموًا في السلسلة بنحو 400٪.











ويرى وانغ بو أن التكنولوجيا الجديدة والمنتجات الذكية لم تعد حصرية لمدن الدرجة الأولى والثانية، وأن ترقية الاستهلاك في السوق واضحة للغاية خلال الاستعداد لعيد الربيع.











وأضاف أن هناك طلبا كبيرا على المنتجات الإلكترونية الذكية التي يمكنها توفير وقت الناس، وعلى سبيل المثال، ظهرت روبوتات الكنس والمسح الذكية، ومبردات وسخانات مياه الشرب ذات الخدمة الذاتية وغيرها.





وأوضح أن منتجات تنظيف المنازل الذكية أيضًا أصبحت خيارًا جديدًا في سوق الاستهلاك للعام الجديد للشباب الذين ولدوا في الثمانينات والتسعينات.

وأوضح أيضا ان شراء المنتجات الذكية مثل روبوتات الكنس والمسح وروبوتات تنظيف الزجاج اصبح إحدى الطرق التي يستخدمها الشباب للتعبير عن حبهم وعنايتهم بوالديهم، ويأملون في مساعدة والديهم على تخفيف إرهاق الأعمال المنزلية وقضاء العام الجديد بسهولة.