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الصحف الإماراتية.. أول سفير إماراتي في إسرائيل يقدم أوراق اعتماده.. وجريمة حوثية جديدة.. وتحذير عاجل من الصحة العالمية

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 08:00 ص
الصحف الإماراتية
الصحف الإماراتية
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شريف سيد
الصحف الإماراتية: 
* أول سفير إماراتي لدى إسرائيل يقدم أوراق اعتماده 
* الحوثيون يرتكبون جريمة جديدة 
* تحذير مهم من الصحة العالمية إلى دول العالم 

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، الضوء على أهم الموضوعات في الشأن الإماراتي والإقليمي والدولي.

البداية من صحيفة البيان، حيث قدم محمد محمود آل خاجة أوراق اعتماده إلى رؤوفين ريفلين الرئيس الإسرائيلي كأول سفير لدولة الإمارات لدى إسرائيل.

ومن السعودية، كشف الدفاع المدني السعودي، سقوط مقذوف عسكري أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان .

ومن المغرب، أعلنت وزارة الخارجية، أمس الاثنين، تعليق كل علاقة اتصال أو تعاون مع السفارة الألمانية في الرباط، ومع كل المؤسسات الألمانية التابعة لها.

وإلى سوريا، يشير تجدد الغارات الإسرائيلية عليها إلى الحالة الساخنة التي وصلت إليها المنطقة، خاصة وأن إسرائيل تفسر هذه الغارات بأنها رد على تمركز عسكري إيراني في سوريا، وأن غاراتها تستهدف ميليشيات موالية لإيران.

ولكن هذه المرة، ووفق مواقع إخبارية اسرائيلية فإن الغارات الإسرائيلية جاءت ردًا على تفجير سفينة إسرائيلية في خليج عُمان، وتتهم إسرائيل إيران بالضلوع فيه، فهل تحولت سوريا فعلًا إلى ساحة تصفية حسابات؟.

ومن السودان، استردت لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 ومكافحة الفساد في السودان، أسهم وممتلكات بأسماء أشخاص وواجهات كان يستخدمها النظام المعزول لتغذية أجهزة التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية.

وفي السعودية، انطلقت مناورات تمرين "التنين" المشترك بين القوات الجوية الملكية السعودية، والقوات الجوية الأمريكية، بالمنطقة الغربية.

ودوليا، تلقى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والسيدة الأولى السابقة ميلانيا ترامب، جرعتهما الأولى من اللقاح المضاد لـ"كوفيد- 19" قبل مغادرتهما البيت الأبيض في 20  يناير، حسبما صرح مستشار لترامب. 

وبالانتقال إلى صحيفة الخليج، دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس ادهانوم جبريسيوس، دول العالم إلى الاستمرار في الإجراءات الاحترازية؛ للوقاية من فيروس «كورونا»، وعدم التسرع بتخفيف الإجراءات في رهان على أن اللقاحات ستنهي الجائحة.

فيما أظهرت بيانات رسمية، أن لقاحي "فايزر" و"أكسفورد/أسترازينيكا" أثبتا "فعالية عالية" في خفض العدوى بفيروس "كورونا" وعوارض المرض الشديد لدى كبار السن في بريطانيا، مع تراجع عدد الحالات التي تتطلب النقل إلى المستشفى بأكثر من 80 بالمئة.

ومن صحيفة الاتحاد، حرر الجيش اليمني مسنودًا بمقاتلي القبائل، وطيران تحالف دعم الشرعية مواقع استراتيجية في جبهة «رحبة» بمحافظة مأرب، فيما أحبط هجمات لميليشيات الحوثي الإرهابية في جبهة «الكسارة» بذات المحافظة بعد اشتباكات عنيفة كبدت الانقلابيين عشرات القتلى والجرحى، وتدمير عدة آليات عسكرية لهم، يأتي ذلك فيما قتل مدني، وأصيب 9 آخرون بجروح مختلفة بصاروخ بالستي أطلقته الميليشيات على حي «الروضة» بمدينة مأرب.
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