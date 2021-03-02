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أخبار العالم

فاوتشي يطالب الإدارة الأمريكية بأمر مهم حول لقاحات كورونا

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 07:04 ص
أنتوني فاوتشي
أنتوني فاوتشي
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قسم الخارجي
طالب كبير أطباء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، من الإدارة، الاستمرار في سياسة الجرعتين للقاحي فايزر وموديرنا. 

وكشفت الإحصائيات الجديدة، تسجيل الولايات المتحدة 46 ألفا و738 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، لأول مرة منذ أكتوبر الماضي. 

وأشارت هذه الإحصائيات إلى أن الولايات المتحدة لأول مرة منذ أكتوبر الماضي تسجل أقل من 50 ألف حالة إصابة في الـ 24 ساعة فقط. 

ووجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، نداء إلى الشعب الأمريكي، بالالتزام بإجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 

وكتب بايدن في تغريدة على تويتر: "اغسل يديك، وحافظ على التباعد الاجتماعي، وارتدي الكمامة، واحصل على اللقاح حين يأتي دورك". 
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