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محافظات

اليوم.. 3019 طالبا وطالبة يؤدون امتحان الأحياء والفلسفة في شمال سيناء

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 08:03 ص
صدى البلد
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احمد صالح

تبدأ امتحانات نصف العام الدراسى بمحافظة شمال سيناء بالنسبة للصف الثاني الثانوى،  صباح اليوم الثلاثاء، والتي يؤديها 3019 طالبا وطالبة في مادتي الأحياء والفلسفة والمنطق ،باستخدام أجهزة التابلت،  بينما أدى أمس الاثنين، امتحانات للصف الاول الثانوي 3680 طالبا وطالبة بنفس المدارس.

كما تجرى الامتحانات اليوم، للصف السادس الابتدائي، وغدا الأربعاء ا للصف الأول الإعدادي، ويوم الخميس القادم للصف الثاني الإعدادي، ويوم الأحد المقبل 7 مارس بالنسبة للصف الثالث الإعدادي (الشهادة الإعدادية) ولمدة يوم واحد لكل صف دراسى.

وأعلن حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن الامتحانات تجرى في 29 مدرسة ثانوية على مستوى المحافظة إلكترونيا عن طريق التابلت، وذلك من خلال لجان مراقبة ومؤمنة.. مع مراعاة الزمن المخصص للإجابة لكل مادة.

وأشار حمزه رضوان وكيل الوزارة، إلى أن الامتحانات تتم على فترتين بنظام يوم ويوم لكل من الصفين الأول والثانى الثانوى العام، وتستمر حتى الاثنين الموافق 8 مارس المقبل، بالنسبة للصف الأول، و حتى الخميس الموافق 11 مارس المقبل بالنسبة للصف الثانى.

وقال إنه تم تحديد جدول الامتحانات بالنسبة للصف الأول الثانوى "وعددهم 3680 طالبا وطالبه "ايام الأربعاء 3 مارس المقبل لمادتي: الرياضيات واللغة الأجنبية الثانية، السبت 6 مارس المقبل لمادتي: الفلسفة والمنطق والفيزياء، ويوم الاثنين 8 مارس المقبل لمادتىي التاريخ والكيمياء.

كما تم تحديد جدول الامتحانات بالنسبة للصف الثانى الثانوي وعددهم 3019  اليوم  الثلاثاء 2 مارس  لمادتى: الأحياء (علمي) والفلسفة والمنطق (أدبي)، الخميس 4 مارس المقبل لمادتى: اللغة الأجنبية الثانية (عام ) وعلم النفس والاجتماع (أدبي)، الأحد 7 مارس المقبل لمادتى  الفيزياء ( علمى) والتاريخ (أدبي) ، الثلاثاء 9 مارس المقبل لمادتى  اللغة الأجنبية الأولى ( عام) والكيمياء (علمي)، ويوم الخميس 11 مارس المقبل لمادتي: التطبيقات الرياضية (علمي) والجغرافيا (أدبي).

وأشار إلى انه تم  تخصيص فريق لتقديم الدعم الفنى والرد على أية استفسارات أو شكاوى قد تواجه الطلاب خلال أداء الامتحانات .. حيث يضم الفريق عددًا من أخصائيي التطوير التكنولوجي بالمديرية والإدارات التعليمية التابعة..

وأكد ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية وتوقيع الكشف الطبي علي التلاميذ والطلاب عن طريق الكواشف الحرارية، وارتداء التلاميذ والطلاب والملاحظين للكمامات الواقية والحفاظ علي التباعد الاجتماعي وتطهير اللجان قبل دخول لجان  الامتحانات

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