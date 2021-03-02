حدث ليلًا.. الفلبين تسجل أول إصابة بسلالة كورونا الجنوب إفريقية.. التعليم: اللي هيغش في امتحانات أولى و 2 ثانوي هيخسر في الثانوية العامة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، عددا من الموضوعات المهمة، خلال الساعات الماضية وحتى صباح اليوم الثلاثاء، نستعرضها من خلال التقرير التالي:

أشاد النائب، مجدي ملك عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب ، بجهود الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة ونجاح مصر في زيادة صادراتها وفتحها العديد من الأسواق الجديدة رغم ما خلفته جائحة كورونا من آثار سلبية واقتصادية على دول العالم أجمع، معقبًا:" حقيقة لا يمكن إنكارها، ونجاح صادرات مصر رغم أزمة كورونا ، بمثابة نجاح عظيم للدولة المصرية، ممثلة في القطاع الخاص وبعض الشركات الحكومية في زيادة حجم صادرات مصر الزراعية، للوصول إلى أعلى مستوي من الإنتاجية، والتي قدرت بحوالي 5 مليار دولار تقريبا".