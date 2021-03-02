حدث ليلًا.. الفلبين تسجل أول إصابة بسلالة كورونا الجنوب إفريقية.. التعليم: اللي هيغش في امتحانات أولى و 2 ثانوي هيخسر في الثانوية العامة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، عددا من الموضوعات المهمة، خلال الساعات الماضية وحتى صباح اليوم الثلاثاء، نستعرضها من خلال التقرير التالي:
أشاد النائب، مجدي ملك عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب ، بجهود الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة ونجاح مصر في زيادة صادراتها وفتحها العديد من الأسواق الجديدة رغم ما خلفته جائحة كورونا من آثار سلبية واقتصادية على دول العالم أجمع، معقبًا:" حقيقة لا يمكن إنكارها، ونجاح صادرات مصر رغم أزمة كورونا ، بمثابة نجاح عظيم للدولة المصرية، ممثلة في القطاع الخاص وبعض الشركات الحكومية في زيادة حجم صادرات مصر الزراعية، للوصول إلى أعلى مستوي من الإنتاجية، والتي قدرت بحوالي 5 مليار دولار تقريبا".
أعلنت السلطات الصحية في الفلبين، اليوم الثلاثاء، تسجيل أول إصابة بسلالة كورونا الجنوب إفريقية.
يستضيف فريق مانشستر سيتي، منافسه ولفرهامبتون، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساء، على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدورى الانجليزي الممتاز " البريميرليج" .
نجح رجال مباحث مركز سيدي سالم بكفر الشيخ، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، في إعادة طفل إلى أحضان أسرته، بعد اختطافه من قبل 5 متهمين، خلال أقل من 24 ساعة، وتم القبض على المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة العامة التي أمرت بحسبهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لا داعي ابدا للغش في امتحانات اولى وثانية ثانوي الالكترونية الحالية.
قال أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ، الرئيس عبد الفتاح السيسي أنقذ مصر سابقًا ودائمًا ينتصر للمواطن البسيط ويصل لنبضه، فهو ليس رئيسا عاديا وإنما يعرف تفاصيل الحياة اليومية والشخصية للمواطن.
كشفت الاجهزة الامنية حقيقة ما تم تداوله على بعض صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن تغيب إحدى الفتيات ببنى سويف منذ عدة أيام ولم يتم العثور عليها.
استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوي بالقاهرة ، أمس، نيافة الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل إخميم.
أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، عن خروج 455 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 141347 حالة حتى اليوم.
توفى وائل عبدالمجيد، المُذيع بالتليفزيون المصري، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.
أشاد حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتأجيل العمل بقانون الشهر العقاري، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قطع الطريق على الراغبين فى إثارة الفتنة بين الحكومة والشعب؛ بتأجيل العمل بقانون الشهر العقاري المثير للجدل.