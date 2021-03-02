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تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. اشتر آيفون X نسخة 256 جيجابايت بـ7400 جنيه.. يوتيوب تعلن الحرب على تيك توك

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 08:00 ص
أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.


نجحت سلسلة هواتف آيفون المميزة التى ظهرت لأول مرة عام 2017 فى تحقيق نجاح باهر، عندما قدمت أول تجربة شاشة كاملة بدون زر الرئيسية، مع تحسينات غير مسبوقة فى أداء الكاميرات و البطاريات، إلا أن عيبها سعرها المرتفع كعادة منتجات آبل، ولكن يتيح لك هذا  العرض شراء نسخة جديدة من iphone X بأقل سعر.


على طريقة Musical.ly و TikTok أطلقت فيسبوك تطبيق BARS لتدخل بشدة هذا المجال الذى اسنحوذت عليه منصة تيك توك بإقتدار، لدرجة أن مستخدميه تخطوا حاجز المليارات، فبدأ الجميع يحذوا حذوه.


يبدو أن المارد الصيني هواوي لن يستسلم و سيواصل ضد القيود المفروضة عليه من قبل الحكومة الأمريكية، بعدما تم وقف إمداد أجهزة هواوى بخدمات جوجل منذ العام الماضي، الأمر الذى أثر على مبيعات الشركة بشكل ملحوظ، ومن هنا كانت بداية متحجر التطبيقات الخاص بهواوي، وهو AppGallery.


في قرار مفاجئ أعلنت شركة آبل الأمريكية إعادة فتح جميع متاجرها الرسمية داخل الولايات المتحدة الأمريكية من جديد، والبالغ عددها 270 متجرا، و لكن ليس كطبيعة العمل المعتادة وإنما بشروط.


يبدو أن منصة يوتيوب الشهيرة قررت إعلان الحرب على منافستها "تيك توك" بقرارها الجديد، حيث دشنت ميزة Shorts لنشر مقاطع الفيديو القصيرة، في محاولة منها لجذب رواد تطبيق التواصل الاجتماعي "تيك توك" لمقاطع الفيديو القصيرة.


أصابت حالة من الصدمة الملايين من مستخدمي الهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد، بعد تسريب بيانات 21 مليون مستخدم لشبكات VPN افتراضية، الأمر الذى يعرضهم لعمليات ابتزاز وسرقة بالجملة.


أعلنت شركة "زووم" (Zoom) الأمريكية، رائدة منصات مؤتمرات الفيديو عبر الإنترنت، أنها ستطلق ميزة "العرض النصي الآلي للحوار" (Live Transcription) قريبا لجميع الحسابات المجانية على منصتها الشهيرة لمؤتمرات الفيديو.


لطالما سمعنا عن سيارات بجسم مصنوع بالكامل من الـ "كاربون فايبر"، هل تخيلت أن تجد هاتفا مصنوعا من نفس المادة بدلا من الزجاج والبلاستيك؟، الإجابة نعم، تم تصنيع أول هاتف ذكي فى العالم مصنوع من  الـ "كاربون فايبر".

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