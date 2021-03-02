أخبار التكنولوجيا.. اشتر آيفون X نسخة 256 جيجابايت بـ7400 جنيه.. يوتيوب تعلن الحرب على تيك توك

نجحت سلسلة هواتف آيفون

المميزة التى ظهرت لأول مرة عام 2017 فى تحقيق نجاح باهر، عندما قدمت أول

تجربة شاشة كاملة بدون زر الرئيسية، مع تحسينات غير مسبوقة فى أداء الكا

ميرات و البطاريات، إلا أن عيبها سعرها المرتفع كعادة منتجات آبل، ولكن يتيح لك هذا العرض شراء نسخة جديدة من

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