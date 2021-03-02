بأسهل الخطوات.. طريقة عمل صينية سمك بالطحينة والكراوية

يقدم الشيف الشربيني طريقة عمل سمك بالطحينة والكراوية بمذاق لا يقاوم.
مقادير صينية سمك بالطحينة والكراوية
سمك فيليه شرائح
بصل شرائح
بطاطس شرائح
جزر
زيت الزيتون
فلفل حار
كرفس
الثوم
حبوب كراوية
طماطم صلصة
طماطم
كزبرة خضراء
ملح
طحينة
عصير الليمون
طريقة تحضير صينية سمك بالطحينة والكراوية
* على النار تشوح الكراوية
* ويضاف لها الطحينة وعصير الليمون والملح والفلفل للحصول على الصوص
* يتبل السمك بالصلصة والثوم والكرفس والفلفل الحار والطماطم
* في صينية فرن يرص السمك والبصل والبطاطس والجزر
* ويدخل الفرن حتى تمام الطهي ويقدم ساخنا مع الصوص