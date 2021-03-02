الرئيس السيسي يوجه بدراسة إنشاء مدينة للعدالة بالعاصمة الإدارية.. ونواب: فكرة جيدة تنم عن حنكة وذكاء القيادة السياسية.. وستكون بمثابة موطن لتسريع أخذ القرارات القضائية

برلماني: الرئيس السيسي يحنو على الشعب ويعمل على راحة المواطن

نائبة: إنشاء مدينة للعدالة بالعاصمة الإدارية ستكون بمثابة موطن لتسريع أخذ القرارات القضائية

برلمانية: القيادة السياسية تصارع الزمن بأفكارها الطموحة









اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الاثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان، وزير العدل.









وخلال الاجتماع، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بدراسة إنشاء مدينة للعدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتضم مجمعًا مركزيًا للمحاكم ومركز دراسات وغيرها من المنشآت الخدمية المختلفة ذات الصلة، مع توفير الوحدات السكنية المتنوعة لموظفي الجهاز الإداري والحكومي للدولة في العاصمة الإدارية، بمن فيهم أعضاء الجهات والهيئات القضائية والعاملين بوزارة العدل، وذلك عن طريق البدء في فتح باب الحجز لهم.









وأشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بتوجيهات القيادة السياسية، موضحين دورها في تحسين الأداء الوظيفي، وكذا النفسي والمعنوي لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة ، وسعيها لتوفير جميع سبل الراحة والرفاهية بما يتوافق ومتطلبات العصر الحديث، للإسهام في إخراج قيادات شابة مؤهلة على أحدث الإمكانيات تشعل خطة التنمية التي تتبناها الدولة.









بداية، أشاد النائب أحمد دياب، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بتوجيه الرئيس السيسي بدراسة إنشاء مدينة للعدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لافتا إلى أن الرئيس السيسي قال قبل سنوات: "إن الشعب المصري لم يجد من يحنو عليه"، وها هو الآن الرئيس السيسي يحنو على الشعب، حيث جعل راحة المواطن المصري على رأس أولوياته.









وقال دياب، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن تفكير القيادة السياسية في إنشاء مدينة للعدالة، تعد بمثابة فكرة منطقية توضح السياسة الحكيمة التي تنتهجها القيادة السياسية، معقبًا: "أي مدينة فيها عمال، ومش منطقي إن العمال تشتغل وتروح وتيجي للمدينة كل يوم، فوجودهم مكمل أساسي كالكهرباء والمياه".





وأكد أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية، أن تفكير الرئيس السيسي في هؤلاء العمال، وحرصه على تحقيق الرفاهية لهم، إلى جانب سعيه لتوفير بيئة معيشية تسهم في تحقيق الاستقرار لهم، إنجاز عظيم يحسم للقيادة السياسية.









من جانبه، أيدت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب، توجيه الرئيس السيسي بدراسة إنشاء مدينة للعدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، قائلة: "فكرة جيدة تنم عن حنكة وذكاء القيادة السياسية لكسب جميع الجهات العاملة بالدولة، والسعي لاحتضانها وتوفير جميع سبل الرفاهية التي حرمت منها منذ زمن".











وقالت "عجمي"، فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد"، إن دراسة إنشاء مدينة للعدالة بالعاصمة الإدارية تستهدف عملية أخذ القرارات، فضلا عن تحقيق الاستقرار القضائي، إلى جانب أنها ستكون بمثابة موطن لتسريع أخذ القرارات القضائية وترتيبها وتنسيقها.











وأكدت عضو مجلس النواب، أن القيادة السياسية لا تألو جهدا في كل ما يعود على المواطن المصري بالنفع والفائدة، لا سيما العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، حيث تقديم الاهتمام والتدريب والتأهيل الكامل لهم، وكذا تنمية قدراتهم، فضلا عن السعي للارتقاء بفكرهم الخاص، للاستفادة من طاقتهم لصالح الدولة من ناحية، وخلق فرص عمل لهم من ناحية أخرى، بما يضمن دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق رؤية مصر 2030.









فى سياق متصل، أيدت النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب، توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بدراسة إنشاء مدينة للعدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتضم مجمعًا مركزيًا للمحاكم ومركز دراسات وغيرها من المنشآت الخدمية المختلفة ذات الصلة، مع توفير الوحدات السكنية المتنوعة لموظفي الجهاز الإداري والحكومي للدولة في العاصمة الإدارية، قائلة: "خطوة ممتازة وسابقة عصرها، تحسم للقيادة السياسية التي تصارع الزمن بأفكارها الطموحة".









