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تعليم

وزير التعليم: «السيستم ما سقطش».. الامتحانات الإلكترونية تعمل بكفاءة أقرب للكمال

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 08:40 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تعبير "سقوط السيستم" الذي يردده البعض على المواقع والسوشيال ميديا منذ انطلاق امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، ليس مناسبا.




وقال وزير التربية والتعليم، في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن "السيستم" في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي عبارة عن بنوك أسئلة، ومنصة امتحان، وقواعد بيانات، وخوادم رئيسية، وشبكات اتصالات.


وأضاف أن كل ما هو من شأن وزارة التعليم في سيستم امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي يعمل بكفاءة تامة.


وتابع: "لقد نسقنا مع وزارة الاتصالات لحل مشاكل شبكات الاتصالات، وحققنا نسبة أداء لامتحانات أمس، الاثنين الموافق ١ مارس، وصلت لـ ٩٩،٩٪؜، وهو رقم أقرب إلى الكمال".
 

وأوضح وزير التربية والتعليم أن من تعرض لمشاكل شبكات منعته من الدخول على منصة الامتحان، سوف يعتبر ناجحا، ولكن بعد إجراء تحقيق من جانب فريق الوزارة، للتأكد من مسألة الحضور والغياب وكذلك صحة موضوع تعرض الطالب لصعوبة في الدخول على منصة الامتحان بسبب أي مشكلة.
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