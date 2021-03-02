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أسعار الفاكهة والخضراوات اليوم الثلاثاء 2-3-2021

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 08:42 ص
خضروات وفاكهة
خضروات وفاكهة
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نورهان رأفت
استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سى" أسعار الخضروات والفاكهة، اليوم الثلاثاء 2-3- 2021.

أسعار الخضروات اليوم في مصر:

الطماطم 3 جنيهات
البصل 7 جنيهات
البطاطس 4 جنيهات
الفاصوليا 10 جنيهات

الكوسة 7  جنيهات
الملوخية 5 جنيهات
القلقاس 12 جنيها
الخيار 5 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم في مصر:
البرتقال 5  جنيهات
الموز 10 جنيهات
الجوافة 8 جنيهات
التفاح 25  جنيها

وكانت شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية قد رفعت تقريرها إلى المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية  ورئيس غرفة القاهرة، حيث أكد التقرير استقرار السوق في هذا القطاع نتيجة زيادة المعروض من الأصناف المختلفة.

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