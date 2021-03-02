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آداب القاهرة تعلن موعد ونظام الحضور بالفصل الدراسي الثاني.. و«علوم سياسية» تكشف عن برنامج جديد لطلاب الدراسات العليا

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 12:00 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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أحمد الشاهد
  • آداب القاهرة: إعلان النتائج فور الانتهاء من الامتحانات.. وبدء الفصل الدراسي الثاني في هذا الموعد
  • برنامج لمكافحة الفساد.. اقتصاد القاهرة تكشف عن برنامج جديد لطلاب الماجستير 


بعد انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات المصرية، يتساءل الطلاب عن موعد إعلان النتائج وبداية الفصل الدراسي الثاني ونظام الدراسة به، وفي هذا التقرير يستعرض "صدى البلد" موعد انطلاق الفصل الدراسي الثاني بكليات جامعة القاهرة ونظام الحضور به، وكذلك موعد إعلان النتائج.


وقال الدكتور شريف كامل، عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، إنه يتم تصحيح جميع الامتحانات فور الانتهاء منها ليتم إعلان النتائج عقب الانتهاء مباشرة من الامتحانات.


وأوضح الدكتور شريف كامل، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه سيتم البدء في الفصل الدراسي الثاني مباشرة عقب إعلان النتائج، حيث إنه من المقرر انطلاقه يوم السبت الموافق 20 من شهر مارس الجاري.


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وأشار "كامل" إلى أنه سيكون بنفس نظام الدراسة بالفصل الدراسي الأول، وبنفس الخطة الدراسية، لافتًا إلى أنه سيكون بنظام التعليم "الهجين"، حيث يجمع بين التعلم المباشر والإلكتروني.


ويتم تقسيم الطلاب على مجموعات وفقًا للأيام المقررة لكل مجموعة، وتكون الأيام المخصصة للحضور من يومين إلى ثلاثة أيام في مقر الكلية.


وبالنسبة لباقي الأيام، يتم طرح المقررات والبرامج الدراسية "أونلاين" من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بالكلية، والتي أطلقتها الجامعة.


ونوه عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة إلى أن هناك خبرات مسبقة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس على استخدام هذه المنصات والتعامل معها سواء فيما يتعلق بطرح المقررات والبرامج الدراسية أو عمل تقييمات وامتحانات للطلاب من خلالها، كما أن هناك تفاعل كبير بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.


من جانبه، كشف الدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، عن طرح برنامج جديد لطلاب مرحلة الماجستير بالكلية.


وأوضح "السعيد"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الكلية ستطرح برنامجا لمكافحة الفساد بالتعاون مع الرقابة الإدارية لطلاب الدراسات العليا، حيث إنه خاص بمرحلة الماجستير.


وأشار إلى أن الكلية ستقوم بالبدء في الفصل الدراسي الثاني بعد انتهاء الطلاب من الامتحانات مباشرة.


ولفت إلى أن نظام الدراسة سيكون بنفس الخطة الدراسية الخاصة بالفصل الدراسي الأول، حيث يتم الجمع بين التعلم المباشر والإلكتروني.


وقال عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إنه تم انطلاق امتحانات الدراسات العليا بالكلية اعتبارا من يوم أمس، الاثنين الموافق 1 من شهر مارس الجاري، ويتم إجراؤها حضوريا في مقر الكلية مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية المقررة من قبل وزارة الصحة، وإلزام الجميع بتطبيقها.


وكان الدكتور محمود علم الدين، المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، أوضح في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه سيتم تصحيح الامتحانات فور الانتهاء من كل مادة لسرعة إعلان النتائج بعد الانتهاء من إجراء الامتحانات.


وقال إنه سيتم الإعلان عن النتائج مع الانتهاء من آخر أيام الامتحانات، وفقا لتوجيهات الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة.


وأضاف أنه سيتم البدء في الفصل الدراسي الثاني مباشرة بعد الانتهاء من الامتحانات وإعلان النتائج، لافتا إلى أن طريقة إجرائه ستتوقف على قرارات المجلس الأعلى للجامعات وتوجيهات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة رئيس الوزراء، حيث إن الجامعة جاهزة لبدء الفصل الدراسي الثاني بجميع الطرق.
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