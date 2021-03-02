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جامعة المنوفية تطلق مبادرة لتعميم الزراعة الحيوية وتدريب المزارعين.. فيديو

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 09:43 ص
الزراعة الحيوية
الزراعة الحيوية
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نورهان رأفت
قال محمد فتحي سالم ، أستاذ الزراعة بجامعة المنوفية، إن الخضراوات الحيوية أو "الأورجانيك" يمتاز بعدم الإستخدام المفرط في المبيدات الزراعية ، مشيرا إلى أن الجامعة أطلقت مبادرة لتعميم تلك الزراعة .

وأضاف محمد فتحي سالم ، عبر "زووم" ، لـ برنامج "صباح الخير يامصر" ، والمذاع على فضائية الأولى ، أن المنتجات الحيوية تكلفة زراعتها أقل بمقدار النصف، وليست مكلفة ، متابعا : " المبادرة تستهدف حق المواطن المصري في الأكل البيولوجي " .

وأشار إلى أن ظروف الطلب هي السبب وراء ارتفاع أسعار المنتجات غير الحيوية .

وتابع:"الجامعة نظمت دورات لتدريب المزارعين من كل أنحاء الجمهورية ، لتدريبهم على الزراعة الحيوية ، وتم الاهتمام بالخضروات في المقام الأول".

وأكمل: المبادرة تخاطب قطاع المستثمرين ، وتحتاج الزراعة الحيوية لتحليل التربة وتحديد المنتجات الطبيعية التي تحتاجها التربة .
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