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أخبار البلد

سعفان يواصل جولاته الميدانية لتسليم بوالص التأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة بالإسماعيلية

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 11:11 ص
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
واصل وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الثلاثاء، جولاته الميدانية للمحافظات، حيث زار محافظة الإسماعيلية.


وكان في استقباله المحافظ اللواء شريف فهمي بشارة، وذلك للمشاركة في احتفالية مديرية القوى العاملة بالمحافظة بتسليم بوالص  التأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة والمسجلة بقاعدة بيانات المديرية القوى العاملة، وذلك  ضد الحوادث الشخصية، حيث تغطي الوثيقة الوفاة والعجز الكلي أو الجزئي المستديم بما في ذلك نفقات العلاج الطبي.


ومن المقرر أن يسلم الوزير المحافظ 52 عقد عمل لذوي الهمم والعزيمة، وافتتاح دورة "ابدأ مشروعك" للعمالة المصرية العائدة من الخارج بالمحافظة، وتسليم 18 شهادة إتمام التدريب مجانا على مهنة التفصيل والخاصة بوحدة التدريب المتنقلة بالمحافظة. 

سعفان يواصل جولاته الميدانية لتسليم بوالص التأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة بالإسماعيلية
سعفان يواصل جولاته الميدانية لتسليم بوالص التأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة بالإسماعيلية
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