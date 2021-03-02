ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

يوفنتوس يخشى مفاجآت سبيزيا بالدوري الإيطالي.. الليلة

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 09:37 ص
فريق يوفنتوس
فريق يوفنتوس
Advertisements
محمد السعيد
يستضيف فريق يوفنتوس نظيره سبيزيا، اليوم، الثلاثاء، في تمام العاشرة إلا ربع مساء، على ملعب أليانز ستاديوم، ضمن منافسات الجولة الـ 25، من مسابقة الدوري الإيطالي.

ويسعى فريق يوفنتوس بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو للعودة إلى طريق الانتصارات في مباراة اليوم، بعد التعادل المحبط أمام هيلاس فيرونا 1- 1، في الجولة الماضية.

في المقابل يطمح سبيزيا في تفجير مفاجأة  جديدة بالفوز على يوفنتوس في مباراة اليوم، أو تحقيق التعادل على أقل تقدير، للابتعاد عن مراكز الهبوط.

كان سبيزيا، حقق مفاجأة منذ أيام قليلة، بالفوز على إيه سي ميلان بهدفين دون رد، في مسابقة الدوري.

ويحتل يوفنتوس المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 46 نقطة، بينما يتواجد سبيزيا في المركز الـ 15 بـ 25 نقطة.

ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الممتاز، لاتسيو مع تورينو، في تمام السابعو والنصف مساء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الدوري الإيطالي.. ميلان يبحث عن تأمين الصدارة أمام بينفينتو

الدوري الإيطالي.. ميلان يسعى لمصالحة جماهيره على حساب تورينو

يوفنتوس يسعى لضم ساسولو إلى قائمة ضحاياه بـ الدوري الإيطالي

الدوري الإيطالي .. يوفنتوس يسعى لاستعادة نغمة الانتصارات أمام بولونيا

صدام قوي بين يوفنتوس وروما في الدوري الإيطالي.. الليلة

قطار ميلان يسعى لدهس سبيزيا بـ الدوري الإيطالي

ترشيحاتنا

رغم المفاجأة.. عبد المنصف يكشف سر التصدي لركلة جزاء الزمالك

تحذير قوي.. أول تعليق من روسيا حول استعداد واشنطن لفرض عقوبات على موسكو

النقض ترفض طعن مرتضى منصور بشأن إعادة فرز أصوات الناخبين بدائرة ميت غمر

جوازة تحولت لـ جنازة.. عروس تفارق الحياة في الصباحية

أبرزها الملصق الإلكتروني.. 8 شروط لترخيص السيارة بقانون المرور الجديد

فقد الذاكرة 3 أيام.. تفاصيل أزمة كريم العراقي مع النادي المصري

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فشلت في طرده.. أم تنهي حياة طفلها وتتخلص من جثته بمساعدة عشيقها

شاهد.. انطلاق مازدا 3 وMAZDA CX30 موديل 2021 بتحديثات جديدة

بسبب جلسة طرد الأرواح.. طفلة تلقى مصرعها ووالدتها خلف القضبان