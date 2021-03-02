بدون أدوية.. أطعمة مفيدة لعلاج الإمساك

وأوصى كل من المتخصصين سوتشي كوثاري وهانزا ميلفاني على صفحتهما على Instagram بإتباع





* الأطعمة الدافئة والرطبة: الشوربة ، والتفاح المسلوق





* البامية: هذه الخضار اللزجة مثالية لتنظيف القولون





* يُضاف زيت الكتان إلى عصائر درجة حرارة الغرفة التي تساعد على التزليق.





* ينقع بين عشية وضحاها الخوخ والتين والزبيب.





* الحليب الدافئ والسمن والزعفران والكركم .



