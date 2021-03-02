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حوادث

خلافات قاتلة.. إنقاذ مُسن وعشريني من الموت عقب تعدي جاريهما عليهما في سوهاج

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 11:23 ص
صدى البلد
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أنغام الجنايني
أصيب عشريني ومُسن بجروح تهتكية واشتباه نزيف داخلي، كما أصيب الأول بجرح طعني بالصدر، في واقعتين مختلفتين بمركزي "أخميم والعسيرات" بمحافظة سوهاج.


وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء عبد الحميد أبو موسى، مدير إدارة البحث الجنائي بسوهاج، بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي، بوصول كل من "سليمان. ع. ا"، ٦٤ عامًا، يقيم بمركز العسيرات، مصاب بجرح تهتكي بفروة الرأس واشتباه نزيف بالمخ، وكدمات بالعضد الأيسر، و"أحمد. م. ع"، ٢١ عامًا، عامل، يقيم بمركز أخميم، مصاب بجرح طعني بالصدر من الناحية اليمنى واشتباه نزيف داخلي.

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وبالانتقال والفحص وبسؤال كل منهما، اتهم الأول جاره بالتعدي عليه بالضرب، واتهم الثاني جاره بالتعدي عليه بواسطة "سكين"؛ وذلك لخلافات الجيرة بين الطرفين في تلك الواقعتين.


حُررت المحاضر اللازمة لكل واقعة على حدة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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