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تعليم

بالصور.. نرصد انتظام سير امتحان 6 ابتدائي الآن داخل اللجان

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 09:49 ص
لجان الامتحانات
لجان الامتحانات
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ياســـمين بدوي
تشهد الآن لجان امتحانات الصف السادس الابتدائي ، هدوءا تاما اثناء سير امتحان الفصل الدراسي الأول .

حيث يؤدي الان ، تلاميذ الصف السادس الابتدائي، الامتحان المجمع "متعدد التخصصات" لاختبارات الفصل الدراسى الأول فى ورقة واحدة ،  بأسلوب الورقة المجمعة التي تضم بداخلها جميع المواد، لمدة ساعتين.


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وقالت وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات صفوف النقل ، ستكون اسئلتها اختيار من متعدد ، بها 4 بدائل لكل سؤال ، وستكون الإجابة بنفس ورقة الأسئلة.

وقال الدكتور طارق شوقي  وزير التربية والتعليم:  ستكون الإجابة بنفس ورقة الأسئلة، وتكون نوعية الأسئلة اختيار من متعدد -4 بدائل لكل سؤال ) موزعة على المواد الأساسية التي تضاف للمجموع طبقا لخطة توزيع المنهج حتى نهاية الفصل الدراسي الأول.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن زمن الامتحان لطلاب صفوف النقل ساعتان لكل صف، أما عن ضوابط النجاح والانتقال للصف الأعلى لطلاب صفوف النقل بمرحلة التعليم الأساسي، فأكد الوزير على ما يلي :

تحسب درجة 50% على امتحان الفصل الدراسي الأول و 50% على الدرجات التي يحصل عليها الطالب من متوسط الدرجات الامتحانات التي تعقد من شهر مارس حتى شهر مايو.

ويشترط لنجاح الطالب حصوله على 50% من المجموع الكلي للامتحان شريطة أن لا تقل الدرجة في أي مادة عن 25%.

والطالب الحاصل على 50% فأكثر من المجموع الكلي وحصل على اق من 25 % في مادة او اكثر له حق دخول الدور الثاني في تلك المواد اتي لم يحقق بها نسبة 25%.

الطالب الحاصل على أقل من 50% في المجموع الكلي ويكون له الحق في دخول الدور الثاني في المواد التي يحصل فيها على نسبة 25% حتى يتجاوز نسبة النجاح المقررة 50% للمجموع الكلي.

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد صورا ترصد الأجواء الآن داخل لجان امتحانات الصف السادس الابتدائي.

بالصور.. نرصد انتظام سير امتحان 6 ابتدائي الآن داخل اللجان
بالصور.. نرصد انتظام سير امتحان 6 ابتدائي الآن داخل اللجان
بالصور.. نرصد انتظام سير امتحان 6 ابتدائي الآن داخل اللجان
بالصور.. نرصد انتظام سير امتحان 6 ابتدائي الآن داخل اللجان
بالصور.. نرصد انتظام سير امتحان 6 ابتدائي الآن داخل اللجان
بالصور.. نرصد انتظام سير امتحان 6 ابتدائي الآن داخل اللجان
بالصور.. نرصد انتظام سير امتحان 6 ابتدائي الآن داخل اللجان
بالصور.. نرصد انتظام سير امتحان 6 ابتدائي الآن داخل اللجان
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