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تعليم

اقتران المريخ مع الحشد النجمي الثريا.. تشاهده بالعين في هذا التوقيت

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 10:10 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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أحمد الشاهد

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن ظاهرة جديدة نشهدها في سماء القاهرة يوم غد الأربعاء الموافق 3 من شهر مارس الجاري .

وقد أوضح الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد ورئيس قسم الفلك السابق خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن  المريخ سيقترن مع الحشد النجمي بلاييدس أو الثريا أو "الاخوات السبعة "الموجود في برج الثور .

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وأضاف ، أنه يمكن مشاهدة هذا الاقتران بالعين المجردة عند دخول الليل في تمام الساعة السابعة مساءا تقريبا وحتى منتصف الليل .

وأشار إلى أنه يمكننا رؤية هذا المشهد في الايام من 2 حتى 6 مارس اما الأقتران الحقيقي سيكون يوم غد ، حيث يكون المريخ أقرب ما يمكن للثريا .

ونوه "تادرس" إلى أن رؤية هذه الظاهرة يتطلب خلو السماء من الغيوم ، بحيث تكون السماء صافية .

جدير بالذكر أن المعهد القومي للبحوث الفلكية يجيب على كافة التساؤلات الواردة إليه من هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال وتوضيح كافة هذه الظواهر الفلكية لهم .
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