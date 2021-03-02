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برلمان

النائب محمود قاسم: قرار السيسى بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقارى فرصة لإصلاح المرفق

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 11:12 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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فريدة محمد
أكد النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب ان قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقارى لمدة عامين لقى ارتياحا شعبيا كبيرا موجها التحية والتقدير للرئيس السيسى الذى لايتوانى لحظة فى الاستجابة للمطالب الجماهيرية.

وقال " قاسم " فى بيان له اصدره اليوم إن هذا القرار ستكون له اثاره الايجابية على اجراء دراسات ومناقشات متأنية حول التطبيق الامثل لتطبيق قانون الشهر العقارى مؤكدًا ان قرار الرئيس السيسى يحمل دلالة كبيرة على متابعته الدقيقة لنبض الشارع المصرى، وما يتعلق بالمواطنين وإحساسه بمشاكلهم. 

واعتبر النائب محمود قاسم الى ان قرار الرئيس السيسى بمثابة فرصة كبيرة لعقد المزيد من جلسات الاستماع والحوار المجتمعى ليس حول قانون الشهر العقارى فقط ولكن لادخال اصلاحات جذرية داخل منظومة الشهر العقارى وتطوير وميكنة جميع مكاتب الشهر العقارى على مستوى الجمهورية لرفع المعاناة عن المواطنين فى تعاملاتهم مع هذا مرفق الشهر العقارى.
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