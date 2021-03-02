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برلمان

فاطمة سليم: قرار الرئيس بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري يعكس حرصه على مصلحة الشعب

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 11:12 ص
النائبة فاطمة سليم
النائبة فاطمة سليم
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فريدة محمد
أشادت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأجيل تطبيق القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي.

وأضافت فاطمة سليم،في بيان لها اليوم،أن قانون الشهر العقاري تسبب في حالة جدل كبيرة خلال الأيام الماضية، لذلك حرص الرئيس علي تأجيل تطبيق هذا القانون حرصا على مصلحة الشعب المصري، مؤكدة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه مقاليد الحكم وهو صادق مع الشعب ودائما حريص على المصارحة والمكاشفة.

وأوضحت النائبة فاطمة سليم، أن إصرار الرئيس السيسي على طرح كافة القضايا أمام المواطنين رسالة طمأنة بأننا نسير في الطريق الصحيح، مؤكدة أن ما شهدته مصر في عهد الرئيس السيسي من نهضة غير مسبوقة في كافة القطاعات يأتي بفضل توجيهات الدولة وحرصها الدائم على تحقيق تنمية حقيقية.

وشددت عضو مجلس النواب، علي ضرورة وقوف المصريين خلف القيادة السياسية في هذه المرحلة هو السبيل لتحقيق كل أحلامنا في المستقبل.
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