فاطمة سليم: قرار الرئيس بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري يعكس حرصه على مصلحة الشعب

أشادت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأجيل تطبيق القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي.
وأضافت فاطمة سليم،في بيان لها اليوم،أن قانون الشهر العقاري تسبب في حالة جدل كبيرة خلال الأيام الماضية، لذلك حرص الرئيس علي تأجيل تطبيق هذا القانون حرصا على مصلحة الشعب المصري، مؤكدة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه مقاليد الحكم وهو صادق مع الشعب ودائما حريص على المصارحة والمكاشفة.
وأوضحت النائبة فاطمة سليم، أن إصرار الرئيس السيسي على طرح كافة القضايا أمام المواطنين رسالة طمأنة بأننا نسير في الطريق الصحيح، مؤكدة أن ما شهدته مصر في عهد الرئيس السيسي من نهضة غير مسبوقة في كافة القطاعات يأتي بفضل توجيهات الدولة وحرصها الدائم على تحقيق تنمية حقيقية.
وشددت عضو مجلس النواب، علي ضرورة وقوف المصريين خلف القيادة السياسية في هذه المرحلة هو السبيل لتحقيق كل أحلامنا في المستقبل.