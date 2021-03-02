الشرقية: تحصيل 40 % جدية التصالح في مخالفات البناء خلال مارس

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية انه تم الانتهاء من تقديم ٢٤١ ألفا و١٨٣ طلبا للتصالح على مخالفات البناء العشوائي بالمراكز التكنولوجية ، وتحصيل ٤٠٪ جدية التصالح بدءًا من اليوم لمن يقوم بالسداد خلال شهر مارس الجاري.

أكد محافظ الشرقية أن موافقة مجلس الوزراء ، على مد فترة التصالح فى مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، بصورة نهائية، لتنتهى هذه الفترة آخر مارس القادم ، وذلك طبقًا لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، ولائحته التنفيذية، على أن يُسدد المتقدم ٤٠٪ كجدية تصالح إذا قام بالسداد فى خلال شهر مارس الجاري.

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طالب المحافظ رؤساء المراكز بمد يد العون للمواطنين المخالفين لسرعه انهاء إجراءات تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائي للدخول تحت مظله القانون والإستفادة من الفرصة التي أعطتها الحكومة بشأن مد فترة قبول طلبات التصالح وتقنين أوضاعهم لمدة أخرى إضافية حتى نهاية شهر مارس

وعلي جانب آخر فقد كلف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي بمستشفيات الصحة وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه قام الفريق الطبي بقسم جراحة العظام بمستشفي الصالحية الجديدة، بمشاركة الدكتور هاني مصطفي، والدكتور عمرو مديح أخصائي العظام، والدكتور محمد عفيفي أستشاري التخدير، وفنيين الأشعة، وهيئة تمريض العمليات بالمستشفي، بإجراء عملية جراحية دقيقة لمريض يبلغ من العمر ٢٤ عاما، يعاني من كسر بمنتصف عظمة الفخد اليمني، وكسر بمفصل الركبة اليسري، وذلك بعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة.

وأشار "مسعود" إلى أنه قام الفريق الطبي بإجراء تثبيت لكسر الفخد الأيمن بمسمار نخاعي تشابكي، كما تم تثبيت كسر الركبة اليسري بمسامير خاصة للمفاصل، تحت جهاز الأشعة بالعمليات، والحالة الآن مستقرة وتحت الملاحظة الطبية، بإشراف مدير المستشفي.