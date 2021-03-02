برلمانى: السيسى تدخل فى التوقيت المناسب لحسم الجدل بشأن قانون الشهر العقارى





أكد الدكتور محمد عبد الحميد عضو مجلس النواب أن قرار الرئيس السيسى لقى ارتياحا كبيرا وواسع النطاق من المصريين بجميع اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية موجها تحية قلبية للرئيس السيسى على هذا القرار التاريخى





وقال " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم : إن القرار يؤكد أن الرئيس هو قائد يشعر بنبض شعبه، بعدما حسم هذا الملف الذى شهد جدلا كبيرا خلال الأيام الماضية، مضيفا أن السيسى يحرص دائمًا على دعم المواطنين البسطاء، والفئات غير القادرة من الشعب المصرى العظيم، ودائما يتدخل فى التوقيت المناسب ليحقق مطالب الشعب وأضاف أن تدخل الرئيس السيسى فى هذا التوقيت المناسب يؤكد للرأى العام المصرى حرص القيادة السياسية على الاستجابة الفورية لمطالب المصريين، الذين هم فى قلب وعقل القيادة السياسية





مؤكدًا أن تدخل الرئيس السيسى يحمل دلالة كبيرة على متابعته الدقيقة لنبض الشارع المصرى، وما يتعلق بالمواطنين وإحساسه بمشاكلهم واتخاذ القرارات الفورية التى تكفل حلها