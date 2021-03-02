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برلمان

النائب أحمد قورة: قرار الرئيس بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقارى حكيم وانحياز للشعب

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 10:31 ص
النائب أحمد عبد السلام
النائب أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس النواب
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فريدة محمد
وصف النائب أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس النواب عن مركز ومدينة دار السلام بمحافظة سوهاج قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي،بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري لمدة عامين بأنه قرار حكيم ويلبي مطالب المواطنين، كما يؤكد حرص الرئيس على دعم الفئات غير القادرة والبسيطة.

كما وصف ” قورة “ فى بيان أصدره اليوم، القرار بأنه يعد ترجمة حقيقية لاهتمام القيادة السياسية بنبض الشارع المصرى المنحاز للشعب والذي وجه بإرجاء تأجيل تطبيق القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، مع قيام الحكومة بإعداد مشروع قانون يحقق ذلك التأجيل، متمنيا أن يكون موقف الرئيس رسالة للجميع خاصة أن هناك قوانين تحتاج إلى حوار مجتمعي والاستماع إلى أراء أصحاب المصلحة.

وقال ” قورة ”  إنه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، مسئولية رئاسة البلاد، وهو يثبت دائمًا بمواقفه الإنسانية أنه “نصير الشعب ” ويشعر بما تعانيه الطبقة الكادحة من هذا الشعب، فضلًا عن أصحاب الهمم والظروف الاجتماعية والصحية الخاصة.

وأشار ” قورة ” في الى أن هناك عشرات القصص الإنسانية التى سلّط عليها الإعلام الضوء، وتركت أثرًا فى نفوس المصريين بمختلف طبقاتهم، وهناك عشرات القصص التى لم تصل إلى وسائل الإعلام، لكن تظل  مواقف الرئيس حاضرة وبقوة فى أذهان الجماهير.

وقال ” قورة “ إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى من شأنه أيضًا غلق الباب أمام قوى الشر الذي تسعى للتأثير على العلاقة بين الشعب والقيادة السياسية

وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، حريص منذ البداية على دعم المواطنين البسطاء والفئات غير القادرة على مستوى الجمهورية، سواء من خلال حزمة المبادرات والقرارات ولعل مبادرة حياة كريمة خير ترجمة لذلك، بالإضافة إلى ما شهده الملف من إنجازات على أرض الواقع، وطفرة حقيقية غير مسبوقة على مدار العصور السابقة
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