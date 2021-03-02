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فن

بإطلالة ساحرة.. مي سليم تتألق في أحدث ظهور

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 10:18 ص
مي سليم
مي سليم
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ندى فكري
نشرت مي سليم صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت مي سليم في الصورة بإطلالة ساحرة و متألقة مما أثار إعجاب المتابعين.

وكانت قد قالت الفنانة مي سليم، إنها سافرت إلى العاصمة اللبنانية بيروت لاستكمال تصوير مشاهدها في مسلسل «لحم غزال» الذي ينافس في الموسم الدرامي الرمضاني للعام الجاري 2021. 

وأضافت مي سليم، في تصريح خاص لـ صدى البلد، أنها مستمرة في تصوير مشاهدها بمسلسل «لحم غزال» في بيروت حتى آخر فبراير الجاري، على أن تعود إلى مصر أول مارس المقبل وتستأنف بعدها تصوير المشاهد. 

مسلسل «لحم غزال» تدور أحداثه في قالب اجتماعي، والمسلسل بطولة غادة عبد الرازق، وشريف سلامة، وشريف الدسوقي، ويوسف وائل نور، وعارفة عبد الرسول، ومي سليم، ومن تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.

وتعيش مي سليم، في حالة نشاط فني خلال الفترة الحالية، إذ تألقت مؤخرًا في مسلسل «ضربة معلم» مع الفنان محمد رجب، بالإضافة إلى مسلسل «بأثر رجعي»، وتدور أحداثه في قالب تشويقي مثير ويرصد قضايا معاصرة اجتماعية، وتم عرضه علي إحدى المنصات الإلكترونية. 
بإطلالة ساحرة.. مي سليم تتألق في أحدث ظهور
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