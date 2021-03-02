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أخبار العالم

لبنان.. اعتقال مجموعة تنتمي لداعش كانت تخطط لاستهداف مواقع عسكرية

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 10:28 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
اعتقلت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني مجموعة من المنتمين إلى تنظيم داعش كانوا يخططوا لاستهداف مواقع عسكرية.

وبحسب جريدة الشرق الأوسط، قالت مديرية المخابرات إن المجموعة كانت في مرحلة الإعداد والتخطيط لاستهداف مراكز ومواقع عسكرية تابعة للجيش والقوى الأمنية في لبنان.

وأفاد المركز أن أحد اللبنانيين من أصحاب السوابق، والذي كان قد أُوقف سابقًا بتهمة التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية، باعتراف عدد من الموقوفين، هو العقل المدبّر الذي يتزعّم المجموعة.

وبعد التحقيقات، توصلت مديرية المخابرات إلى أن المجموعة كانت تخطط للعودة إلى تنفيذ عمليات إرهابية في لبنان من خلال استغلاله وجود النازحين في عدد من المخيمات، أبرزها تلك الواقعة في أطراف بلدة عرسال، وأن الذين أوقفوا كانوا يخططون للقيام بعمليات انتحارية على غرار العمليات التي نفّذتها مجموعات تُعرف باسم “الذئاب المنفردة”.

وأفاد مصدر أمني أن أعضاء المجموعة الإرهابية يتواصلون مع بعضهم مباشرة، تحضيرًا للاجتماعات التي يعقدونها ولا يستخدمون الهواتف الخلوية للتواصل ببعضهم البعض، بغية إبعاد الشبهة عنهم وتفاديًا لمراقبة هواتفهم من قبل الأجهزة الأمنية.

وقال المصدر: “إن عمليات البحث والتفتيش التي شملت مخيمات النازحين في عرسال، وفي منطقة مشاريع القاع أدت إلى وضع اليد على مواد تُستخدم لصنع العبوات الناسفة وأسلحة فردية ورشاشات وقنابل يدوية من هجومية ودفاعية، وأسلاك لتفجير العبوات وذخائر متنوعة، وقاذف لقذيفة من نوع “لاو”، يصلح للاستعمال ويخصص لاستهداف الآليات العسكرية.

وكشفت عملية المسح الأمني للمخيمات التابعة للنازحين السوريين  أن المجموعة الإرهابية قامت بحفر الأنفاق تحت الأرض تربط بين خيمة وأخرى وتستخدمها لتخزين الأسلحة والذخائر.

وأكد أن المجموعة الإرهابية جعلت من هذه الأنفاق مخابئ للأسلحة وقامت بصب الإسمنت عليها. وقال إن بعضها وُجد فارغًا، وقد يكون أعد لتخزين العبوات الناسفة في حال تم إعدادها لتصبح صالحة للتفجير.

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