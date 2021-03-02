هندسة الجامعة المصرية اليابانية تكشف موعد إعلان نتائج الامتحانات

أكد الدكتور محمد أبو زهاد عميد كلية هندسة الالكترونيات والاتصالات والحاسبات ، بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ، على انتظام سير الامتحانات بسهولة ويسر وسط اجراءات احترازية ووقائية مكثفة ، لتوفير بيئة آمنة للطلاب والحفاظ على سلامتهم ، حيث يتم بصفة دورية تعقيم المدرجات ومنع التجمعات الطلابية و الالتزام بارتداء الكمامات، وتقليل الكثافة الطلابية داخل اللجان.

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وأضاف " أبو زهاد "، ان اسئلة الامتحانات فى مجملها تقيس درجة استيعاب الطلاب مع التركيز على المهارات مثل المعرفة و الفهم والاستنباط واجاباتها لا تعتمد على الحفظ والتلقين موضحا ان الاسئلة جاءت فى مستوى الطالب المتوسط ونسبة منها تكشف عن الطلاب المتميزين والنابغين علميا .

وأوضح الدكتور محمد أبو زهاد، ان تصحيح أوراق الاجابة يتم خلال 48 ساعة لمقررات الفرقتين الثالثة والرابعة وخلال 72 ساعة لمقررات الفرقتين الاولى والثانية على ان يتم اعلان النتائج الكترونيا فور الانتهاء من عمليات التصحيح والرصد ، مشيرا الى ان 13 مارس الجارى هو اخر ايام الامتحانات بالكلية وسيتم استئناف الدراسة للفصل الدراسى الثانى بالكلية فور اعلان النتائج .