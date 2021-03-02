تداول أسئلة وإجابات امتحاني أحياء وفلسفة 2 ثانوي على السوشيال ميديا

تشهد الان وسائل التواصل الاجتماعي الآن، تداولا لصور قيل إنها تخص أسئلة وإجابات امتحاني الأحياء والفلسفة اللذين يؤديهما طلاب الصف الثاني الثانوي الآن داخل اللجان.
وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات رسمية عاجلة لجميع لجان امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، شددت خلالها على ضرورة الإعلان في مكان ظاهر في اللجان عن أن حيازة التليفون المحمول - حتى وإن كان مغلقًا - يعتبر شروعًا في الغش وإخلالًا بنظام الامتحان، وهو ما سيعرض الطالب للمساءلة القانونية.
وكان منذ قليل طلاب الصف الثاني الثانوي، صعدوا إلى لجانهم الامتحانية ودخلوا على منصة الامتحان، لـ أداء الامتحان في مادتي "الأحياء" و"الفلسفة والمنطق".
والتزمت جميع المدارس الثانوية بعدم السماح لأي طالب بالدخول إلى المدرسة بدون ارتداء الكمامة للوقاية من خطر انتشار فيروس كورونا خلال فترة الامتحانات.
وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أوقات دخول الطلاب على منصة الامتحان، بحيث يدخل طلاب محافظات القاهرة، وبورسعيد، والسويس، ودمياط، والشرقية، والغربية، والبحيرة، وبني سويف، والمنيا، وقنا، وأسوان، والوادي الجديد، ومطروح، من الساعة التاسعة صباحا حتى 10 صباحا لأداء امتحاني الأحياء والفلسفة والمنطق.
أما طلاب محافظات الإسكندرية، والدقهلية، والقليوبية، وكفر الشيخ، والمنوفية، والإسماعيلية، والجيزة، والفيوم، وسوهاج، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، فمسموح لهم بالدخول على منصة الامتحان لأداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى من 10 صباحا حتى 11 صباحا لأداء امتحاني الأحياء والفلسفة والمنطق.
وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الهدف من تقسيم حضور الطلاب على منصة الامتحان، هو تخفيف الأحمال على شبكات الاتصالات.