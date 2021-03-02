تداول أسئلة وإجابات امتحاني أحياء وفلسفة 2 ثانوي على السوشيال ميديا

والتزمت جميع المدارس الثانوية بعدم السماح لأي طالب بالدخول إلى المدرسة بدون ارتداء الكمامة للوقاية من خطر انتشار فيروس كورونا خلال فترة الامتحانات.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أوقات دخول الطلاب على منصة الامتحان، بحيث يدخل طلاب محافظات القاهرة، وبورسعيد، والسويس، ودمياط، والشرقية، والغربية، والبحيرة، وبني سويف، والمنيا، وقنا، وأسوان، والوادي الجديد، ومطروح، من الساعة التاسعة صباحا حتى 10 صباحا لأداء امتحاني الأحياء والفلسفة والمنطق.









أما طلاب محافظات الإسكندرية، والدقهلية، والقليوبية، وكفر الشيخ، والمنوفية، والإسماعيلية، والجيزة، والفيوم، وسوهاج، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، فمسموح لهم بالدخول على منصة الامتحان لأداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى من 10 صباحا حتى 11 صباحا لأداء امتحاني الأحياء والفلسفة والمنطق.



