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ديني

هل أقبل شابا مقصرا في الصلاة زوجا لي؟ نصيحة أمين الفتوى

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 11:45 ص
دار الإفتاء
دار الإفتاء
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عبد الرحمن محمد
ورد سؤال للدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من سائلة تقول: "تقدم لى شخص مٌقصر فى الصلاة، هل أقبل به زوجًا؟".


وأجاب أمين الفتوى خلال فيديو له عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء قائلا: "إن الشخص المقصر في صلاته لا يرفض، ولكن نحاول معه ونشجعه على الصلاة، خاصة لو كان صاحب خلق، ولو تم رفض كل شخص مقصر في الصلاة، الكثير من البنات لن تتزوج".


وأضاف: "سيكون محافظا على الصلاة ومتمسكا بها من خلال تشجيع أهل بيته له على ذلك".


حكم الزوج الذي يكثر من حلف عليا الطلاق وهل يقع؟
"ما حكم الزوج الذي يكثر من قول "عليا الطلاق" وهل يقع طلاقا؟"، سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.


وبين « وسام» في خدمة البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، أن ما عليه الفتوى هو اعتبار أن كلمة عليا الطلاق تعد يمينا وليست لفظ طلاق، فتعتبر كمن يحلف بالله، ولا يسأل الزوج فيها عن نيته فهي ليست طلاقا.


وناشد أمين الفتوى الأزواج عدم الاستهانة بأمر الطلاق ويجعل بيته على مهب الريح بكثرة حلفانه للطلاق، مؤكدا أن هذا لا يجوز، فإن كان لا بد من اضطراره للحلف فعليه أن يحلف بالله وليس بالطلاق.


وأشار إلى أن هذا الزوج إذا فعل ما حلف عليه فلا كفارة عليه، أما إذا لم ينفذ اليمين فعليه كفارة إطعام عشرة مساكين.
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