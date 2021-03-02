هل أقبل شابا مقصرا في الصلاة زوجا لي؟ نصيحة أمين الفتوى

ورد سؤال للدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من سائلة تقول: "تقدم لى شخص مٌقصر فى الصلاة، هل أقبل به زوجًا؟".









وأجاب أمين الفتوى خلال فيديو له عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء قائلا: "إن الشخص المقصر في صلاته لا يرفض، ولكن نحاول معه ونشجعه على الصلاة، خاصة لو كان صاحب خلق، ولو تم رفض كل شخص مقصر في الصلاة، الكثير من البنات لن تتزوج".









وأضاف: "سيكون محافظا على الصلاة ومتمسكا بها من خلال تشجيع أهل بيته له على ذلك".







