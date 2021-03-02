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محافظات

وزير القوى العاملة يوزع شهادات التأمين على العمالة غير المنتظمة بالإسماعيلية.. صور

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 10:39 ص
صدى البلد
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انجى هيبة
وصل محمد سعفان، وزير القوى العاملة، صباح اليوم، الثلاثاء، إلى محافظة الإسماعيلية، لتوزيع شهادات التأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة ضد الحوادث الشخصية وكذلك تسليم عقود العمل لذوى الاحتياجات الخاصة.


ويعقد وزير القوى العاملة مؤتمرا بقصر ثقافة الإسماعيلية، بحضور أحمد جابر، وكيل وزارة القوة العاملة بالإسماعيلية، لتوزيع شهادات التأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة ضد الحوادث الشخصية، وكذلك تسليم عقود العمل لذوى الاحتياجات الخاصة.


وقال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن مصر مستهدفة بشكل كبير، وذلك لعرقلة جهودها فى التنمية وإعاقة إنجازاتها الاقتصادية، مضيفا أن ما يحدث على أرض مصر هو إعجاز حقيقي وليس مجرد إنجازات، خاصة فى ظل آثار جائحة كورونا التى أثرت بشكل مباشر على الاقتصاد العالمى.


ودعا وزير القوى العاملة، في تصريحات صحفية، إلى توحيد الصفوف للوقوف خلف القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة الشائعات والمؤامرات التى تحاك ضد البلاد، والتى تستهدف إسقاط الدولة المصرية وعرقلة تقدمها اللافت للنظر.
وزير القوى العاملة يوزع شهادات التأمين على العمالة غير المنتظمة بالإسماعيلية.. صور
وزير القوى العاملة يوزع شهادات التأمين على العمالة غير المنتظمة بالإسماعيلية.. صور
وزير القوى العاملة يوزع شهادات التأمين على العمالة غير المنتظمة بالإسماعيلية.. صور
وزير القوى العاملة يوزع شهادات التأمين على العمالة غير المنتظمة بالإسماعيلية.. صور
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