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برلمان

عضو بنقل البرلمان: النقل النهرى يوفر مليارات الجنيهات للدولة

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 10:35 ص
نقل النواب
نقل النواب
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فريدة محمد

قال النائب نادر الخبيرى، عضو لجنة النقل بمجلس النواب، إن قانون تنظيم الملاحة النهرية الداخلية، من التشريعات الهامة المرتقبة، خاصة وأن الوضع الحالي لهيئة النقل النهرى غير قادرة علي تفعيل أي قوانين، وأن النقل النهرى غير مفعل على أرض الواقع، مما يستوجب سرعة خروج القانون للنور بما يضمن تحقيق فلسفة التشريع على أرض الواقع، ويساهم بقوة في تعظيم الاستفادة من النقل النهرى.

وشدد عضو لجنة النقل بمجلس النواب، على ضرورة فض التشابك بين الوزارات المعنية بتطبيق القانون على الأرض، ولعل أبرزها وزارات الرى والنقل، والتنمية المحلية، لافتا إلى أن القيادة السياسية تعمل بسرعة الصاروخ، والجهد والعمل على الأرض ملموس للجمع، مما يتطلب من كافة الجهات والوزارات المعنية أن تكون على نفس القدر من الالتزام والعمل بهذه السياسة التي أصبحت سمة سائدة، لتسهيل وتوحيد الإجراءات، وسرعة الانتهاء من إعداد التشريع بشكله الجديد بما يضمن تحقيق الهدف حال تطبيقه.

وأشار عضو لجنة النقل، إلى أن النقل النهرى يعد إضافة اقتصادية لتفعيل منظومة النقل النهرى، الذى يسهم بنسبة 30% من حركة النقل بمصر، ويوفر مليارات الجنيهات للدولة المصرية، بالإضافة إلى ملايين الأطنان من السولار سنويًا، فضلًا عن الاستغلال الأمثل لنهر النيل والاستفادة من البنية الأساسية التى أنشأتها الدولة، بالإضافة إلى أنه يخفف كثير من الأعباء على السكك الحديدية وشبكة الطرق، التى تحتاج مليارات جنيه سنويًا للصيانة فقط، نتيجة الحمولات الزائدة للسيارات على الطرق السريعة.
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