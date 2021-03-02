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تفاصيل أول لعبة إلكترونية لترشيد استهلاك المياه وتعلم مبادئ السباكة |شاهد

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 11:02 ص
لعبة إلكترونية
لعبة إلكترونية
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نورهان رأفت
علق اللواء محمد بدري ، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج ، على إطلاق أول لعبة إلكترونية لترشيد استهلاك المياه، موضحا أن إدارة العلاقات العامة بالشركة حريصة على أن تقوم بدورها الهام في ترشيد استهلاك مواطنى سوهاج للمياه.

ولفت اللواء محمد بدري ، عبر "زووم" ، لـ برنامج "صباح الخير يامصر" ، والمذاع على فضائية الأولى ، أن الحملة تشمل توعية طلبة المدارس والجامعات ، إلى جانب تعليم بعض مبادىء السباكة من خلال الحملة للسيدات ، موضحا أهمية دور رجال الدين في النهوض بالمبادرة .

وتابع : في ظل جائحة كورونا فكرنا في أسلوب أمن لتوصيل الرسالة إلكترونيا ، بعيدا علن الاحتشاد .

وأكمل : الفكرة تضم شخصيات تمثل العاملين في قطاع المياة ، وتعتمد على نشر التعليمات الموجهة للطفل .

وأشار إلى أن الفيلم التشويقي للعبه تم تنزيله ، وسيتم إطلاقها قريبا على متجر "جوجل بلاي " أو "أب ستور" .

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