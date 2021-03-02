عماد الدين حسين: ما فعله الرئيس السيسي بتأجيل قانون الشهر العقاري قرار صائب نزع فتيل الأزمة

قال عماد الدين حسين ، مدير تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس الشيوخ: إن قرار الرئيس السيسى بتأجيل الشهر العقارى لفترة لا تقل عن عامين يأتى فى إطار التخفيف عن المواطنين ، لافتًا إلى أن ما فعله السيسى أمس قرار سياسي صائب.





وأضاف عماد الدين حسين ، خلال حواره ببرنامج صباحك مصرى ، المذاع على فضائية ام بى سى مصر 2 ، أن قرار الرئيس بتأجيل قانون الشهر العقارى نزع فتيل الازمة به .





وأشار مدير تحرير جريدة الشروق ، إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء ممتاز جدًا ، وهدفة طى الصفحات القديمة وفتح صفحة جديدة مع المواطن المصرى ، منوهًا إلى أن نفس الشيء ينطبق على قانون التسجيل العقارى مهم جدا لانه يحسن الثروة العقارية .





وتابع مدير تحرير جريدة الشروق ، أن قانون التسجيل العقارى يمنع البناء العشوائى ، ولكن عند تطبيق هذه القوانين لابد من ايجاد طرق تحافظ على حقوق الدولة وفى نفس الوقت لا تثير أزمة .



