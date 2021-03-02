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عماد الدين حسين: ما فعله الرئيس السيسي بتأجيل قانون الشهر العقاري قرار صائب نزع فتيل الأزمة

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 02:21 م
العاصمة الإدارية
العاصمة الإدارية الجديدة
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ريهام فيكتور
قال عماد الدين حسين ، مدير تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس الشيوخ: إن قرار الرئيس السيسى بتأجيل الشهر العقارى لفترة لا تقل عن عامين يأتى فى إطار التخفيف عن المواطنين ، لافتًا إلى أن ما فعله السيسى  أمس قرار سياسي صائب.

وأضاف عماد الدين حسين ، خلال حواره ببرنامج صباحك مصرى ، المذاع على فضائية ام بى سى مصر 2 ، أن قرار الرئيس بتأجيل قانون الشهر العقارى نزع فتيل الازمة به .

وأشار مدير تحرير جريدة الشروق ، إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء ممتاز جدًا ، وهدفة طى الصفحات القديمة وفتح صفحة جديدة مع المواطن المصرى ، منوهًا إلى أن نفس الشيء ينطبق على قانون التسجيل العقارى  مهم جدا لانه يحسن الثروة العقارية .

وتابع مدير تحرير جريدة الشروق ، أن قانون التسجيل العقارى يمنع البناء العشوائى ، ولكن عند تطبيق هذه القوانين لابد من ايجاد طرق تحافظ على حقوق الدولة وفى نفس الوقت لا تثير أزمة .

وأكد مدير تحرير جريدة الشروق ، أن هناك العديد من الأفكار التى تخضع للنظام المجتمعى وتحفقق الهدف ، من خلال  أخذ حق الدولة المنصوص عليه وفى نفس الوقت لا نهلك كاهل المواطنين .
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